NEET Paper Leak New Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू करने का प्लान तैयार किया गया है। इस नए संशोधन में स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिग मिलेगी।

पेपर लीक के खिलाफ नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा। पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। पेपर लीक संसोधन विधायक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कम समय में सुनवाई

केंद्र सरकार का कहना है कि कानून बनाकर फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की प्रक्रिया शुक्रिया होगी। पेपर लीक के मामलों की सुनवाई अधिकतम तीन साल के अंतराल में इन अदालतों में पूरी कराई जाएगी। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों सदनों में पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले गुरुवार को पेपर लीक से जुड़े मुद्दो को लेकर वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था, ‘पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 9 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया. हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है।

प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव

इसके अलावा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया है। IAS रैंक के नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। वह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे।

सोनम वांगचुक ने खत्म कर दिया है अनशन

बता दें कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अपना अनशन मोदी सरकार के आश्वासन पर खत्म कर दिया है। हालांकि, सीजेपी का कहना है कि जब तक पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। एक अहम बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार सोमवार को संसद में इस बिल को पेश करेगी। पढ़िए पूरी खबर…