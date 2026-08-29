केंद्र की मोदी सरकार के दो मंत्री इस वक्त आरक्षण को लेकर आमने-सामने हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कोटा पॉलिसी के रिव्यू की मांग की है। उन्होंने आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सब-कैटेगराइज़ेशन (कोटे के अंदर कोटा) का समर्थन किया है। अब उनकी इस मांग को उनके पिता जो मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी का भी समर्थन मिल गया है।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इस रुख के कारण लोग आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। हालांकि, हम मानते हैं कि यह विभाजन व्यापक जनहित में आवश्यक है। चूंकि उन्हें हमारे गरीब लोगों की परवाह नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के सवाल पर जवाब मांगा गया तो चिराग ने कहा कि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता है। चिराग ने कहा कि हम केवल दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। एक है संवैधानिक आधार। उन्होंने कहा कि बदलना है तो संविधान को बदलिए और सभी लोग लोकसभा के पटल पर आएं। उन्होंने कहा कि बदलना ही है तो यही तो चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान हो रही थी, फिर लोग इतना परेशान क्यों हो रहे थे।

#WATCH | Gaya Ji, Bihar: On Union Minister Chirag Paswan's statement, Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "… People will end up being deprived of the benefits of reservation because of this stance. However, we maintain that this division is essential in the broader public… https://t.co/Xo74JQihdY pic.twitter.com/zazhhne27T — ANI (@ANI) August 29, 2026

केद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इसपर चर्चा कहां है। जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का, मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले लोगों के आरक्षण देने की। जिनके बार में कहा जाता है कि यह क्रीमीलेयर हैं, इनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इसमें क्लाशिफिकेन की बात की जाति और जो लोग कह रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं तो फिर बैठकर हम लोग सदन में चर्चा कर लें।

चिराग पासवान ने कहा कि अगर माझी जी को लगता है कि यह सब चीजें होनी चाहिए तो माझी जी सबसे पहले इस्तीफा दें। क्रीमीलेयर का कंसेप्ट ले आएं, उसमें तो आप (माझी) भी आते हैं। चिराग ने कहा कि माझी भी इस्तीफा दें और उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह भी इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि लेकिन यह करके समाज में जिस तरह से बंटवारा किया जाएगा और जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं फिर तो यह उदाहरण देने की मायने ही नहीं हैं। फिर तो मानकर चलिए व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, और किसी को घोड़ी पर चड़ने से रोका जाएगा और आईपीएस ऑफिसर तक को रोका जाएगा। मानकर चलिए उनको बारात निकालने से रोका जाएगा। मंदिर में जाने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ तो उसके बाद भी इन लोगों को अगर क्रीमीलेयर ही चाहिए और दिख रहा है कि आर्थिक आधार पर इन लोगों को साइट कर दो तो सबसे पहले माझी जी मंत्री पद से इस्तीफा दें, उनके पुत्र बिहार में मंत्री पद से इस्तीफा दें।

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संतोष सुमन ने तर्क दिया है कि आरक्षण की समीक्षा करने का मतलब इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि इसका फायदा सबसे कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बड़े बेटे संतोष सुमन ने पत्रकारों से कहा, “हम SC/ST सब-कैटेगराइज़ेशन के फेवर में हैं। हम बस SC/ST कोटा के रिव्यू की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोटा का फायदा हमारे बीच सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुंचे। हम जो कह रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के पहले ही कही गई बात से मैच करता है।” पढ़ें पूरी खबर।



