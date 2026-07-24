Modi Cabinet on Paper Leak Amendment Bill: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया है। एक अहम बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार सोमवार को संसद में इस बिल को पेश करेगी।

दरअसल, NEET Paper Leak पर जारी बवाल के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक की थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक रोकने वाले विधेयक यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

The Union Cabinet has approved amendments to the anti-paper leak bill, i.e., the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. The Bill is likely to be taken up for consideration and passing in Parliament on Monday: Sources — ANI (@ANI) July 24, 2026

पीएम मोदी ने पहले ही कही थी संशोधन की बात

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। PM मोदी ने X हैंडल पर 2.56 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया था।

पीएम मोदी ने छात्रों से क्या कहा?

पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा था, “पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।

इस्तीफे की मांग पर अडिग सीजेपी और विपक्ष

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बेकार बताया था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, “मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात के इस बेकार वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को हटाएं, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगें।”

वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो सबसे सख्त कार्रवाई कर सकती है, वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाना है। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ही सबसे सख्त कदम हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक की। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक विठ्ठल पटेल हाउस में हुई। पढ़िए पूरी खबर…