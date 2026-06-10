एनडीए के घटक दलों के नेता बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मिलेंगे। भाजपा सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। इस रिकॉर्ड के अनुसार, मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

बुधवार को नरेंद्र मोदी 4399 दिन लगातार प्रधानमंत्री के रूप में पूरे करेंगे जो नेहरू के 4398 दिनों से एक दिन ज्यादा है। नेहरू 13 मई 1952 को स्वतंत्रता के बाद हुए पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे थे। 1952 का आम चुनाव स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था।

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण से भरे रहे हैं। यह दौर भारत के आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक मंच पर उसके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। हमें गर्व है कि हमने अपने संकल्प को पूरा किया है… एक नए विचार, सामूहिक प्रतिबद्धता और सामूहिक सपनों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं।”

विदेश मंत्रालय (MEA) ने ‘ब्रांड इंडिया’ की मजबूती की सराहना की। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ”पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में उल्लेखनीय बदलाव आया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘ब्रांड इंडिया’ और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।”

उन्होंने कहा, ”वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनने से लेकर संकट के समय ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ (First Responder) बनने तक, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के जरिए जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने से लेकर यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को सीमाओं के पार ले जाने तक, भारत ने राष्ट्रीय हित के साथ वैश्विक भलाई को भी जोड़ा है।”

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी योजनाओं में ‘गति और पैमाना (speed and scale)’ जोड़कर लोगों तक लाभ बढ़ाया है। भुवनेश्वर से आई पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ”2014 से पहले भी योजनाएं थीं लेकिन जब 2014 में मोदी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने उनमें गति और पैमाना जोड़ा।” उन्होंने कहा कि यही सोच और दृष्टिकोण मोदी को अन्य नेताओं से अलग बनाता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी के नाम कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ दर्ज हैं। 2014 में उन्होंने 30 सालों बाद पहली स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई। चाहे डिजिटल इंडिया हो, भारत की अर्थव्यवस्था और तकनीक की वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान हो या महिलाओं का सशक्तिकरण- प्रधानमंत्री का काम खुद बोलता है। इसी उपलब्धियों की श्रृंखला में यह भी शामिल है कि वे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीधे निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं।” उन्होंने कहा कि यह मोदी द्वारा दी गई ‘स्थिरता’ का संकेत है।

भाजपा नेता विनय सहस्रबुद्धे ने कहा, ”यह मोदी युग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ना केवल उनके लंबे कार्यकाल के कारण बल्कि सुशासन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के प्रयासों के कारण भी। विचारों की स्पष्टता, नवाचार की क्षमता, प्रदर्शन के प्रति जुनून और सुधारों के प्रति गंभीरता ने 2014 के बाद के भारत को पहले के भारत से काफी अलग बना दिया है। वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनके पास विचारों की कमी नहीं है और जो समस्याओं के समाधान के लिए लगातार नए रास्ते खोजते रहते हैं।”

यह भी पढ़ें: नेहरू ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध क्यों किया था? पत्रों से हुआ खुलासा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले दक्षिण अंडमान में वी डी सावरकर की मूर्ति का अनावरण किया। कांग्रेस अक्सर सावरकर की आलोचना करती है जबकि बीजेपी उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए एक आदर्श मानती है। इस बीच नेहरू आर्काइव से हाल ही में जारी किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सलाह दी थी कि सावरकर को भारत रत्न (देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) न दिया जाए।