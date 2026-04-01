West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली की। इस दौरान उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की। पहली यह कि राज्य में मुस्लिम समुदाय से राजनीतिक नेतृत्व लाने का वादा और दूसरी घोषणा की कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम, 2029 के संसदीय चुनावों में कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी।

एआईएमआईएम और एजेयूपी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद जिले के नौदा में एक मैदान में जनसभा आयोजित की। आगामी विधानसभा चुनाव एजेयूपी का पहला चुनाव होगा, जबकि एआईएमआईएम ने 2021 में बंगाल की छह सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, बिहार में हाल ही में मिली सफलता के बाद, एआईएमआईएम ने राज्य में कदम रखा है।

हम लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, “हम सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए ही साथ नहीं हैं। हम 2029 के लोकसभा चुनावों में भी साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार हमारे (गठबंधन के) उम्मीदवारों में से ज्यादा से ज्यादा लोग जीतें। बंगाल के मुसलमानों के लिए बदलाव लाने का समय आ गया है।”

मोदी और ममता भाई-बहन जैसे हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि West Bengal में Muslim Minority की अपनी political leadership बने: मुर्शिदाबाद में बोले बैरिस्टर @asadowaisi pic.twitter.com/jchoeejIJX — AIMIM (@aimim_national) April 1, 2026

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मोदी और ममता भाई-बहन जैसे हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का अपना राजनीतिक नेतृत्व बने। हुमायूं कबीर और ओवैसी कभी भी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं हैं।”

आपको वोट छापने की मशीन बना दिया- ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आगे कहा, “पहले कांग्रेस आई। उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। फिर वामपंथी आए। उनसे आपको क्या फायदा हुआ? फिर ममता बनर्जी ने 15 साल तक राज किया। क्या आपको सरकारी नौकरियां मिलीं? मुर्शिदाबाद और मालदा के युवा नौकरियों के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में क्यों पलायन कर रहे हैं? आपको वोट छापने की मशीन बना दिया गया है।” उन्होंने कहा, “अब आपके पास नेता बनने का मौका है। हुमायूं आपको यह मौका दे रहा है। अगर आप अपने पक्ष से नेता नहीं चुनेंगे, तो आपकी आवाज कभी नहीं उठेगी।”

समझिए टीएमसी-बीजेपी किस आधार पर बांटे टिकट

पश्चिम बंगाल की राजनीति में दशकों तक अदृश्य रहने वाला जातिगत समीकरण इस बार के चुनाव में खुलकर सामने आ गया है। तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और अल्पसंख्यक समुदायों को साधने के लिए टिकटों का बंटवारा बेहद रणनीतिक ढंग से किया है। पढ़ें पूरी खबर…