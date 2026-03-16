चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। अब चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट कर जारी कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। वह चुनावी राज्यों और UT से जुड़ी घोषणाएं नहीं कर सकेगी।
प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने बताया है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चुनाव में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल और सार्वजनिक जगहों पर अवैध प्रचार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, चुनाव के दौरान सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से पोस्टर, बैनर या दीवारों पर लिखे प्रचार हटाए जाएं। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सरकारी गाड़ी या सरकारी आवास का चुनाव प्रचार के लिए गलत इस्तेमाल न किया जाए और सरकारी पैसे से कोई विज्ञापन जारी करने पर पूरी तरह रोक रहे।
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