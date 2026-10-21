एशिया के सबसे बड़े जेल परिसर तिहाड़ जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद होने के कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। ये फोन गमलों और पेड़ों के नीचे, शौचालय, पानी की टंकियों में, पानी के पाइपों में, RO वाटर प्यूरीफायर के अंदर और यहां तक कि एक कैदी की पीठ पर बंधे हुए मिले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को RTI से मिले दस्तावेजों के अनुसार, जेल में बरामद किए गए 58% मोबाइल फोन अंगूठे के आकार के छोटे चीनी फोन थे।

तिहाड़ जेल परिसर में कुल 15 सेंट्रल जेल हैं, जिनमें मंडोली की छह जेलें भी शामिल हैं। इन सभी जेलों में कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा कैदी रहते हैं। इनमें से केवल सेंट्रल जेल नंबर 3 ने ही अखबार द्वारा RTI के तहत पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इस जेल ने बरामद किए गए संचार उपकरणों, जिनमें VoIP सेट भी शामिल हैं। उनके बारे में जानकारी दी। साथ ही, हर उपकरण कहां और किस तरह बरामद किया गया, इसका विवरण भी उपलब्ध कराया।

साल 2020 से 2025 के बीच जेल प्रशासन ने कुल 285 बार मोबाइल फोन बरामद होने की घटनाओं का विवरण दिया। इन सभी घटनाओं में कुल 350 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें कुछ मामले इस प्रकार हैं-

शौचालय से मंदिर की जमीन तक, कई जगह छिपाए गए फोन

सेल नंबर 26 के शौचालय में मिला मोबाइल: एक चाइनीज Realme मोबाइल फोन और Airtel का सिम कार्ड शौचालय के अंदर प्लास्टिक की शीट में लपेटकर छिपाया गया था।

वार्ड नंबर 1 के सार्वजनिक शौचालय की छत पर मिला मोबाइल: यहां से Samsung Duos Mini मोबाइल फोन बरामद हुआ। ऐसा माना गया कि इसे वार्ड के बाहर से अंदर फेंका गया था, लेकिन अभी तक किसी ने इसे उठाया नहीं था।

वार्ड के मंदिर की जमीन में मिला मोबाइल: मंदिर परिसर की जमीन की खुदाई के दौरान एक छोटा चाइनीज Kechaoda मोबाइल फोन मिला। इससे अंदाजा लगाया गया कि इसे कुछ समय पहले तस्करी करके जेल के अंदर पहुंचाया गया होगा।

छोटे मोबाइल फोन कैदियों की पहली पसंद

बरामद किए गए मोबाइल फोन की जानकारी से पता चलता है कि कैदी ऐसे फोन पसंद करते हैं, जिन्हें आसानी से छिपाया जा सके। यानी मोबाइल जितना छोटा होगा, उसे छिपाना उतना ही आसान होगा। बरामद किए गए 350 मोबाइल फोन में से ज्यादातर Android फोन थे, जिनमें दो सिम कार्ड लगाने की सुविधा थी।

इनमें से 202 मोबाइल फोन (58 प्रतिशत) चाइनीज Kechaoda कंपनी के थे। ये फोन अंगूठे के आकार जितने छोटे बताए गए हैं। इन्हें दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल फोन कहा जाता है। इनकी कीमत 1,000 रुपये से थोड़ी अधिक है।

Kechaoda के बाद कैदियों के बीच Samsung Duos मोबाइल फोन सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। इनके 88 फोन बरामद हुए, जो कुल बरामद मोबाइल फोन का 25 प्रतिशत हैं। अन्य बरामद फोन में चीन की कंपनियों के Oppo, Redmi, Vivo, Melrose और Realme जैसे ब्रांड शामिल थे।

भारत में कम कीमत वाले Hero, Ringme, Snexian, Blackzone और Lvix जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इसके मुकाबले केवल दो iPhone और छह Nokia स्मार्टफोन बरामद हुए।

पेड़ों की जड़ों, दीवारों और कैदियों की पीठ से भी मिले मोबाइल

जेल में खुदाई के दौरान निर्माण मजदूरों और राजमिस्त्रियों को कई बार मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें से कई फोन जेल के सार्वजनिक शौचालयों के पास से भी मिले। उदाहरण के लिए, एक सफेद सैमसंग डुओस फोन पीपल के पेड़ की जड़ के पास मिला, जबकि एक नीले रंग का केचौड़ा फोन MCV बॉक्स के पास खुदाई करते समय मिला। एक बार एक सफेद सैमसंग डुओस फोन एक कैदी की पीठ पर बंधा हुआ भी मिला।

जेल की बैरकों और शौचालयों की दीवारों में बने गुप्त स्थानों से भी मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके अलावा, प्लास्टिक के डिब्बों और खाने के टिफिन में छिपाकर रखे गए फोन भी मिले।

17 मोबाइल फोन के IMEI नंबर मिटाए हुए पाए गए। IMEI नंबर मोबाइल फोन की पहचान करने वाला एक खास नंबर होता है। मोबाइल फोन के अलावा, ईयरफोन, मेमोरी कार्ड, डेटा केबल और पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए। इनमें से अधिकतर सामान मोबाइल फोन के साथ एक-दो की संख्या में मिले।

बरामद किए गए सामानों में 19 ऐसे मोबाइल चार्जर भी शामिल हैं, जिन्हें कैदियों ने खुद बनाया था या अपने हिसाब से तैयार किया था। जेल कर्मचारियों का कहना है कि कैदी ऐसे चार्जर बनाने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, जून 2023 में जेल में तलाशी के दौरान कर्मचारियों को सात मोबाइल फोन और उतने ही यानी सात कैदियों द्वारा बनाए गए चार्जर मिले थे।

मंडोली जेल में पेन ड्राइव बरामद, VoIP के इस्तेमाल पर भी चिंता

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में स्थित मंडोली जेल परिसर 67 एकड़ में फैला हुआ है। इसे तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या का दबाव कम करने के लिए बनाया गया था। इस जेल परिसर का निर्माण लगभग 10 साल पहले पूरा हुआ था। इसमें छह केंद्रीय जेलें हैं।

इनमें से एक, केंद्रीय जेल नंबर 15, उसमें साल 2020 से 2026 के बीच 27 पेन ड्राइव बरामद की गईं। वहीं, केंद्रीय जेल नंबर 14 में एक पेन ड्राइव मिलने की जानकारी दी गई।

जैमर, CCTV और अचानक तलाशी से अवैध फोन इस्तेमाल रोकने की कोशिश

केंद्रीय जेल नंबर 12 की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार, 1 जनवरी 2019 को जेल कर्मचारियों को पहली बार पता चला कि कैदी इंटरनेट के जरिए फोन पर बात करने की तकनीक यानी VoIP का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, VoIP से जुड़े किसी भी उपकरण को जब्त नहीं किया गया। जवाब में यह भी बताया गया कि पांच साल के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए कैदियों पर कुल 60 पैनाल्टी लगाई गई या एक तरीके से सजा दी गई।

मंडोली जेल परिसर की जेलों ने मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए होने वाले दूसरे संचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। इनमें मोबाइल सिग्नल रोकने वाले जैमर और CCTV कैमरे लगाना शामिल है। इसके अलावा, जेल की बैरकों, शौचालयों और अन्य संवेदनशील जगहों पर अचानक तलाशी ली जाती है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान कैदियों की एक-दूसरे की तलाशी भी लेते हैं। साथ ही जेल में अवैध रूप से मोबाइल फोन और संचार उपकरणों के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी भी जुटाई जाती है।

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