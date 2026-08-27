महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने हिंदी बोलने वाले ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों को लेकर विवादित बयान दिया है।

अमित ठाकरे ने कहा कि अगर कोई ऑटो ड्राइवर हिंदी में बात करता है या यात्रियों के साथ बदतमीजी करता है, तो उनकी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो ऐसे ड्राइवरों को पीटा जाएगा।

मनसे नेता ने कहा कि लोगों से यह नहीं कहा जाना चाहिए कि उन्हें उत्तर प्रदेश की भाषा यानी हिंदी में बात करनी है। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में मराठी में ही बात की जाएगी।

अमित ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए। जिसमें ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों को कामचलाऊ मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने मराठी भाषा की अनिवार्यता की समयसीमा बढ़ाई है।

अमित ठाकरे ने कहा कि दूसरे राज्यों में लोग अपनी भाषा को लेकर काफी संवेदनशील हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी को लेकर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए।

बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने गैर-मराठी भाषी ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब ड्राइवरों को बेसिक मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया है। इसी फैसले को लेकर MNS और सरकार के बीच अब सियासी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है।

महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने गुरुवार को ड्राइवर संगठनों की मांग के बाद उन्हें मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया।

फड़नवीस के मुताबिक, ड्राइवर संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने मराठी सीखने की शर्त का समर्थन किया, लेकिन कहा कि इस पेशे से जुड़े लोगों की उम्र और शैक्षणिक पृष्ठभूमि अलग-अलग है। कई ड्राइवरों ने काफी पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, ऐसे में उन्हें मराठी सीखने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।

12 अगस्त को कहा गया था कि ड्राइवरों को बेसिक मराठी आनी चाहिए

महाराष्ट्र सरकार ने 12 अगस्त से कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ड्राइवरों के लिए कामचलाऊ मराठी का ज्ञान अनिवार्य किया था। इसमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवर शामिल हैं।

यह प्रावधान महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट रूल्स, 2026 के जरिए लागू किया गया था। इसके तहत मराठी का व्यावहारिक ज्ञान साबित नहीं कर पाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस अथॉराइजेशन को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता था। बार-बार नियम तोड़ने पर परमिट स्थायी रूप से रद्द करने का भी प्रावधान था।

हालांकि, सरकार ने ड्राइवरों की उम्र और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए अब समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि मुंबई में काम करने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी का बेसिक ज्ञान जरूरी रहेगा, लेकिन उन्हें इसे सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

राज्य में 22 अगस्त को ड्राइवरों का लिया गया था मराठी टेस्ट

इससे पहले 22 अगस्त को महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने राज्यभर में ड्राइवरों के मराठी ज्ञान की जांच की थी। मुंबई समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुल 5,211 ड्राइवरों का टेस्ट लिया गया था।

जांच के बाद 777 ड्राइवरों को नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें एक महीने के भीतर मराठी का व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित करने या परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती थी।

अब सरकार के एक साल की मोहलत देने के फैसले के बाद मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति और गरमा गई है। MNS नेता अमित ठाकरे ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा है।

गैर-मराठी ऑटो-कैब ड्राइवरों को बड़ी राहत, महाराष्ट्र सरकार ने भाषा सीखने के लिए दिया 1 साल का वक्त

महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवासी ड्राइवरों को बेसिक मराठी सीखने के लिए एक साल का वक्त दिया है। इस एक साल में इन ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पढ़ें पूरी खबर।