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2007 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0925\u093e\u0964 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0907\u0924\u0928\u0940 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0947\u0902 \u0906\u0908\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0938\u0921\u093c\u0915 \u0915\u093e \u0915\u093e\u092e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0941\u0906 \u0914\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u092d\u0940 \u0935\u0939\u0940 \u0932\u094b\u0917 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u091a\u0941\u0928\u0947 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902? \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0917\u0921\u094d\u0922\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0932\u0940 \u0917\u0908\u0902 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u092e \u0917\u0921\u094d\u0922\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0932\u0947 \u0917\u090f\u0964 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0924\u0926\u093e\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0915\u094b\u0908 \u092b\u0930\u094d\u0915 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092a\u0921\u093c\u0924\u093e? \u0938\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092c\u0926\u0939\u093e\u0932 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092a\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b \u0915\u094b\u0902\u0915\u0923 \u0939\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092a\u0942\u0930\u0947 \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092c\u0941\u0930\u093e \u0939\u093e\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u0938\u0947 \u0928\u093e\u0938\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 8 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938 \u0938\u0921\u093c\u0915 \u092a\u0930 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0926\u093f\u0915\u094d\u0915\u0924 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0939\u093f\u0902\u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 NDA \u092a\u0930 \u092c\u0930\u0938\u0947 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0936\u093f\u0935\u0938\u0947\u0928\u093e (UBT) \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0928\u0947 NDA \u0915\u0940 \u0924\u0941\u0932\u0928\u093e \u0905\u092e\u0940\u092c\u093e \u0938\u0947 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0947\u0924\u0943\u0924\u094d\u0935 \u0935\u093e\u0932\u0947 NDA \u0915\u093e \u0915\u094b\u0908 \u0928\u093f\u0936\u094d\u091a\u093f\u0924 \u0906\u0915\u093e\u0930 (\u0936\u0947\u092a) \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948\u0964 \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937\u0940 \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 \u0915\u094b "\u0918\u092e\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e" \u0914\u0930 "\u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u092e\u0941\u091c\u093e\u0939\u093f\u0926\u0940\u0928" \u0915\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u092a\u0930 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u093e \u0938\u093e\u0927\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f NDA \u0915\u094b "\u0918\u092e\u093e-\u090f\u0928\u0921\u0940\u090f" (\u0918\u092e\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u090f\u0928\u0921\u0940\u090f) \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0930\u0948\u0932\u0940 \u0915\u094b \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0924\u0947\u0932\u0902\u0917\u093e\u0928\u093e \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f (BRS) \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0915\u0947 \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u0936\u0947\u0916\u0930 \u0930\u093e\u0935 \u0938\u0947 \u092f\u0939 \u092a\u0942\u091b\u093e \u0915\u093f \u0935\u0939 \u0935\u093f\u092a\u0915\u094d\u0937\u0940 \u0917\u0920\u092c\u0902\u0927\u0928 'INDIA'\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u093e \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925\u0964