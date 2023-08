Maharashtra Politics: ’15 हजार करोड़ रुपए खर्च फिर भी मुंबई-गोवा हाइवे…’, राज ठाकरे बोले- 600 करोड़ में चंद्रयान चांद पर पहुंच गया

Maharashtra Politics: मुंबई-गोवा हाइवे के अधूरे काम को लेकर मनसे चीफ ने रविवार को पदयात्रा का आयोजन किया था। रायगढ़ और रत्नागिरी के कई इलाकों में राज ठाकरे के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए थे।

Maharashtra Politics: मनसे चीफ राज ठाकरे ने मुंबई-गोवा हाइवे को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। (फाइल फोटो)

