Maharashtra Politics: मनसे चीफ राज ठाकरे ने मुंबई-गोवा हाइवे का काम पूरा नहीं होने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने चंद्रयान का उदाहरण देते हुए कहा कि 600 करोड़ में चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन 12 साल में मुंबई-गोवा हाइवे तैयार नहीं हो पाया। जिस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

मुंबई-गोवा हाइवे के अधूरे काम को लेकर मनसे चीफ ने रविवार को पदयात्रा का आयोजन किया था। रायगढ़ और रत्नागिरी के कई इलाकों में राज ठाकरे के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए थे।

राज ठाकरे ने पदयात्रा के समापन पर महाराष्ट्र के कोलार में सभा को संबोधित किया। इस दौरान मनसे प्रमुख ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, ‘600 करोड़ में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया और 15 हजार करोड़ खर्च करने के बाद अभी तक मुंबई गोवा हाइवे नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है, जो लोग जनता को लूट रहे हैं उन्हीं को हम सत्ता दे रहे हैं। इस पर विचार करें।’

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बता दें, 12 साल से मुंबई गोवा बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो बनकर तैयार नहीं हुआ। उसका काम अधूरा है। कुछ दिन पहले भी राज ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए हाइवे का मुद्दे का उठाया था।

राज ठाकरे ने उस वक्त कहा था कि मुंबई-गोवा हाइवे का काम 2007 में शुरू हुआ था। उसके बाद इतनी सरकारें आईं, लेकिन सड़क का काम नहीं हुआ और फिर भी वही लोग कैसे चुने जाते हैं? क्या सड़कें गड्ढों में चली गईं और क्या हम गड्ढों में चले गए। हमारे मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता? सड़कों की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ कोंकण ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सड़कों का बुरा हाल है। मुंबई से नासिक जाने में 8 घंटे लगते हैं। इस सड़क पर लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।

हिंगोली में NDA पर बरसे उद्धव ठाकरे

वहीं शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने NDA की तुलना अमीबा से करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का कोई निश्चित आकार (शेप) नहीं है। विपक्षी गठबंधन को “घमंडिया” और “इंडियन मुजाहिदीन” कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि NDA को “घमा-एनडीए” (घमंडिया एनडीए) कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के हिंगोली में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के चंद्रशेखर राव से यह पूछा कि वह विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’के साथ हैं या बीजेपी के साथ।