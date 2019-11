Train Accident: हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन (Kacheguda Railway Station) पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेन की रफ्तार कम होने के बावजूद काफी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की शिकार MMTS ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी कोयंबटूर से हजरत निजामुद्दीन (Coimbatore city Junction to H Nizamuddin) के बीच चलने वाली कोंगू एक्सप्रेस (Train Number- 12647/12648) से टकरा गई।

स्टेशन पास होने से मिली थोड़ी राहतः दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) के अधिकारियों के स्टेशन करीब होने के कारण ट्रेन धीरे चल रही थी, अगर ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होती तो दुर्घटना भीषण हो सकती थी। प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। इस हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है।

Breaking- An MMTS local train rams into a stationary train near Kacheguda railway station. Around 20 injured in the accident. Driver of the MMTS train critically injured. More details awaited. pic.twitter.com/eQPelRnNYU

— Paul Oommen (@Paul_Oommen) November 11, 2019