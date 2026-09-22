चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधान परिषद की सीटों पर होने वाले MLC चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होंगे। विधान परिषद का यह चुनाव स्नातक और शिक्षक कोटे के लिए हो रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग ने 22 सितंबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन चार राज्यों में कुल 28 सीटों पर अभी वाले सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसके चलते चुनाव कराए जा रहे हैं।
हम आपको बता रहे हैं कि किन राज्यों में किस कोटे के लिए कब-कब विधान परिषद का चुनाव होगा।
बिहार (08 सीटें): 04 स्नातक और 04 शिक्षक क्षेत्र।
सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
कर्नाटक (04 सीटें): 02 स्नातक और 02 शिक्षक क्षेत्र।
सदस्यों का कार्यकाल 11 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
महाराष्ट्र (05 सीटें): 03 स्नातक और 02 शिक्षक क्षेत्र।
सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
उत्तर प्रदेश (11 सीटें): 05 स्नातक और 06 शिक्षक क्षेत्र।
सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, एमएलसी चुनावों के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर (मंगलवार) को जारी किया जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 7 अक्टूबर की होगी और नामांकन करने वाले उमीदवार अपनी नाम वापसी 9 अक्टूबर तक कर पाएंगे।
23 अक्टूबर (शुक्रवार) को मतदान होगी समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। 31 अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी है।
बिहार में इन MLC का कार्यकाल हो रहा समाप्त:
-नीरज कुमार
-सर्वेश कुमार
-बंशी धर ब्रजवासी
-डॉ. एन.के. यादव
-नवल किशोर यादव
-डॉ. मदन मोहन झा
-संजय कुमार सिंह
-आफाक अहमद
कर्नाटक में इन MLC का कार्यकाल हो रहा समाप्त:
-चिदानंद एम. गौड़ा (प्रेसीडेंसी)
-एस.वी. संकनूर
-शशिल जी. नामोशी
-श्री पुत्तन्ना
महाराष्ट्र में इन MLC का कार्यकाल हो रहा समाप्त:
-चव्हाण सतीश भानुदासराव
-अरुण गणपति लाड
-अभिजीत गोविंदराव वंजारी
-सरनाईक किरण रामराव
-जयंत दिनकर असगांवकर
उत्तर प्रदेश में इन MLC का कार्यकाल हो रहा समाप्त:
-इ. अवनिष कुमार सिंह
-आशुतोष सिन्हा
-डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’
-दिनेश कुमार गोयल
-डॉ. मान सिंह यादव
-उमेश द्विवेदी
-लाल बिहारी यादव
-डॉ. आकाश अग्रवाल (वित्तविहीन वाले)
-श्रीचंद शर्मा
-हरि सिंह ढिल्लो
-ध्रुव कुमार त्रिपाठी
जनसत्ता ऑनलाइन के लिए यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। कल्याणी जनसत्ता के साथ इंटर्न हैं।