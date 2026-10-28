विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक लगातार EVM से चुनाव कराने पर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी दल कई बार रैलियां कर EVM हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आया। विपक्ष ने कई बार वोट चोरी के आरोप भी लगाए।

लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा और NDA ने अच्छा प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी NDA ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें भाजपा को तीन और उसकी सहयोगी जेडीएस को एक सीट मिली।

इन नतीजों के बाद एक बार फिर EVM और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर बहस तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि जब इन चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ, तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिला और इन नतीजों के राजनीतिक मायने क्या हैं?

उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों पर सभी की नजरें हैं। इन 28 सीटों में से कई सीटों के नतीजे आ गए है, जबकि कुछ में मतगणना जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों की बात करें तो भाजपा ने चार सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीती हैं। बाकी सीटों पर गिनती जारी है। भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों ने बरेली-मुरादाबाद सीट बरकरार रखी और मेरठ में दिनेश कुमार गोयल और श्रीचंद शर्मा के ज़रिए टीचर्स और ग्रेजुएट्स दोनों सीटों पर जीत हासिल की।

पार्टी लखनऊ टीचर्स सीट भी बचाने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) ने वाराणसी टीचर्स और आगरा-अलीगढ़ टीचर्स सीटें जीतीं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दूसरी सीटों पर भी आगे चल रहे हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुए इन चुनावों को भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश – 5 सीटों के घोषित नतीजे

सीट / निर्वाचन क्षेत्र विजेता पार्टी लखनऊ शिक्षक उमेश त्रिवेदी भाजपा मेरठ शिक्षक श्रीचंद शर्मा भाजपा मेरठ स्नातक दिनेश गोयल भाजपा बरेली-मुरादाबाद शिक्षक हरि सिंह ढिल्लों भाजपा वाराणसी शिक्षक लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी

बिहार विधान परिषद चुनाव

बिहार की आठ विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए थे। जिनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (4 सीटें) की सीटें पटना, तिरहुत, सारण और दरभंगा हैं। जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (4 सीटें) की सीटें पटना, तिरहुत, कोसी और दरभंगा शामिल हैं। इन आठ सीटों में से चार सीटों के नतीजे आ चुके हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद में भी अपनी उपस्थित दर्ज करा दी है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मौजूदा MLC मदन मोहन झा को 324 वोटों से हराया है।

बिहार – 4 सीटों के घोषित नतीजे

सीट / निर्वाचन क्षेत्र विजेता पार्टी पटना शिक्षक डॉ. संजीव राजद (RJD) तिरहुत शिक्षक नरेंद्र सिंह भाजपा दरभंगा शिक्षक सुरेश प्रसाद राय जन सुराज सारण शिक्षक राहुल राज निर्दलीय

कोसी स्नातक सीट से बीजेपी के एन.के यादव ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए विजय पताखा लहराया है। इस सीट पर राजद प्रत्याशी नितेश यादव दूसरे स्थान पर रहे जबकि जन सुराज प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे।

इससे पहले देर रात पटना शिक्षक सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर यादव के हारने की सूचना आई। इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह जीते हैं। करीब 30 साल बाद राजद ने बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर जीत हासिल की है।

दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज पार्टी के सुरेश राय ने कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा को 324 वोटों से हरा दिया। सारण शिक्षक सीट पर बीजेपी के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज 1815 वोटों से जीते हैं। तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह (एनपी सिंह) ने जीत दर्ज की है।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी MLC चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। यहां तीन सीटों पर भाजपा और एक पर जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसके साथ NDA ने कर्नाटक में इस विधान परिषद चुनाव में पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। सत्ताधारी कांग्रेस को खाता खोलना भी नसीब नहीं हो सका।

कर्नाटक – 4 सीटों के नतीजे

सीट / निर्वाचन क्षेत्र विजेता पार्टी बेंगलुरु शिक्षक ए. पी. रंगनाथ जेडीएस (JD-S) उत्तर-पूर्व शिक्षक शशिल जी. नमोशी भाजपा दक्षिण-पूर्व स्नातक चिदानंद एम. गौड़ा भाजपा पश्चिम स्नातक एस. वी. संकनूर भाजपा

भाजपा के लिए उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे एमएलसी शशील जी. नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर को हराया है। यह इस सीट पर नमोशी की पांचवीं जीत थी, इस सीट के क्षेत्र में कलबुर्गी भी आता है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रभाव वाला क्षेत्र है।

दक्षिण-पूर्व ग्रेजुएट्स सीट पर भाजपा के के.एम. सुरेश ने कांग्रेस के शशि हुलिकुंटे मुट्ट को मात दी है। इसके साथ पश्चिम ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के एस.वी. संकानूर ने कांग्रेस के मोहन लिम्बिकाई को मात दी है।

NDA में शामिल JD(S) के ए.पी. रंगनाथ ने बेंगलुरु टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों के अंतर से हरा दिया। पुट्टन्ना यहां फिर से चुनाव लड़ रहे थे।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को इस चुनाव में झटका लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एकतरफा जीत हासिल हुई थी। 75 सदस्यों वाली विधान परिषद में कांग्रेस के 38 सदस्य हैं। भाजपा के 24, JD(S) के 6, एक निर्दलीय सदस्य और एक सभापति हैं। सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित 5 सीटें अभी भी खाली हैं।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा का खाता खुला

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। महायुति गठबंधन ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट पर जीत हासिल की है। बाकी सीटों पर मतगणना अभी भी जारी है, इसलिए सबकी नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं।

महाराष्ट्र -5 सीटों पर स्थिति

सीट / निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार स्थिति अमरावती शिक्षक किरण सरनाइक आगे चल रहे थे पुणे स्नातक अंतिम विजेता की पुष्टि नहीं नतीजा बाकी नागपुर स्नातक अंतिम विजेता की पुष्टि नहीं नतीजा बाकी छत्रपति संभाजीनगर स्नातक अंतिम विजेता की पुष्टि नहीं नतीजा बाकी पुणे शिक्षक अंतिम विजेता की पुष्टि नहीं नतीजा बाकी

2027 के यूपी चुनाव से पहले क्यों अहम हैं नतीजे?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल हैं। बीजेपी के लिए यह अपने संगठन और शिक्षक-स्नातक मतदाता वर्ग में पकड़ का संकेत है। वहीं, सपा के लिए अपनी सीटें बचाना और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधारना अहम है।

हालांकि, विधान परिषद चुनाव के मतदाता विधानसभा चुनाव के मतदाताओं से अलग होते हैं। इसलिए इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सीधा पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता। हालांकि, अंतिम तस्वीर सभी 11 सीटों के परिणाम सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बढ़त को 2027 के विधानसभा चुनाव तक कायम रख पाएगी और क्या सपा अपने संगठनात्मक आधार को और मजबूत कर सकेगी?

भाजपा और कांग्रेस ने क्या कहा?

विधान परिषद के अब तक आए चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में राज्य विधान परिषदों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी अभी तक शून्य पर स्थित है। ये चुनाव बैलेट बॉक्स और पेपर से हुए हैं। कांग्रेस किसी भी चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखती है।

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर “हिंसा और अराजकता” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की उनकी आलोचना पर सवाल उठाया।

त्रिवेदी ने कहा कि चाहे पेपर बैलेट हो या EVM मशीन, वे हारेंगे। राहुल गांधी बहुत बड़े लूज़र हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सिर्फ विदेश दौरे पर जाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कामचोरी की आदत छोड़ दीजिए, वोट चोरी का नारा छूट जाएगा। अगर कांग्रेस और मेहनत करे तो वोट चोरी के आरोप लगाना बंद कर देगी।

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। कई समस्याएं हैं। मेरी पार्टी एक नई कार्ययोजना के साथ वापस आएगी। इस बीच, कांग्रेस ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि SIR प्रोसेस का इस्तेमाल रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि SIR, BJP को फायदा पहुंचाने का एक प्रोसेस है।

कांग्रेस शासित कर्नाटक में NDA का क्लीन स्वीप, 3 सीटों पर BJP, एक पर सहयोगी JDS को मिली जीत

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस एमलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। सभी चारों सीटों पर एनडीए ने जीत का परचम फहराया। तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी JDS को विजय हासिल हुई। बता दें, देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर मतदान बैलेट पेपर के जरिए हुआ था। पढ़ें पूरी खबर।