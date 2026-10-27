MLC Election Result UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषद की 28 सीटों पर मंगलवार को वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद सीटें हैं।

मतगणना को देखते हुए गोरखपुर में काउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र के बाहर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह ने जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग किया और बड़ी संख्या में वोट पार्टी के पक्ष में पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने भगवान राम की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद से जीत मिलने की बात भी कही।

अब सभी की नजर मतगणना पर है। वोटों की गिनती के साथ ही अलग-अलग सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति साफ होने लगेगी। विधान परिषद चुनाव के नतीजों, मतगणना केंद्रों से आ रहे अपडेट और उम्मीदवारों के बयानों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ…

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