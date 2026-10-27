MLC Election Result UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषद की 28 सीटों पर मंगलवार को वोटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद सीटें हैं।
मतगणना को देखते हुए गोरखपुर में काउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र के बाहर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह ने जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग किया और बड़ी संख्या में वोट पार्टी के पक्ष में पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने भगवान राम की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद से जीत मिलने की बात भी कही।
अब सभी की नजर मतगणना पर है। वोटों की गिनती के साथ ही अलग-अलग सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति साफ होने लगेगी। विधान परिषद चुनाव के नतीजों, मतगणना केंद्रों से आ रहे अपडेट और उम्मीदवारों के बयानों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ…
MLC Result 2026 LIVE: कर्नाटक में कौन-कौन उम्मीदवार
कर्नाटक में भाजपा ने दक्षिण-पूर्व स्नातक, पश्चिम स्नातक और उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं जबकि उसकी सहयोगी जद(एस) बेंगलुरु शिक्षक सीट पर चुनाव लड़ रही है। दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार शशि हुलिकुंटे मठ का मुकाबला भाजपा के के एम सुरेश से है। पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन लिम्बिकाई के सामने भाजपा के मौजूदा विधान परिषद सदस्य एस वी संकनूर थे। उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधान परिषद सदस्य शशिल जी नामोशी से हुआ।
कर्नाटक में कांग्रेस और विपक्षा भाजपा-जनता दल के बीच सीधा मुकाबला
कर्नाटक विधान परिषद की चार सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। दक्षिण-पूर्व स्नातक, पश्चिम स्नातक, उत्तर-पूर्व शिक्षक और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चारों सीटों पर कुल 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 73.58 प्रतिशत, पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 75.62 प्रतिशत, उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 86.97 प्रतिशत और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 81.98 प्रतिशत मतदान हुआ था।
MLC Result 2026 LIVE: MLC मतगणना से पहले गोरखपुर के काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बढ़ाई गई
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विधान परिषद चुनाव की मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्र के बाहर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
महाराष्ट्र विधान परिषद की दो सीटों- पुणे स्नातक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वोटों की गिनती जारी है। मतगणना केंद्र की तस्वीरें जिला सूचना कार्यालय (DIO) ने साझा की हैं।
MLC Result 2026 LIVE: बिहार में आठ सीटों के नतीजे
बिहार में आठ सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शामिल हैं।
MLC Result 2026 LIVE: कर्नाटक की एमएलसी सीटों के नतीजे भी आएंगे आज
कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य के 17 जिले शामिल हैं। इनमें बेंगलुरु और उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम और दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर खास नजर है।
MLC Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 182 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
महाराष्ट्र में पांच सीटों पर 182 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें तीन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- पुणे और अमरावती शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों- लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद में मतदान हुआ था।