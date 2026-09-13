कर्नाटक भाजपा से निकाले गए विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई विजयेंद्र और येदियुरप्पा परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और येदियुरप्पा परिवार के बारे कहा कि वे लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं।

बसनगौड़ा पाटिल यतनाल को भाजपा ने मार्च 2025 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, “लोग उन्हें मनोरंजन के लिए देख रहे हैं।”

वे मनोरंजन कर रहे हैं- बसनगौड़ा पाटिल यतनाल

बसनगौड़ा ने आगे कहा, “लोग उन्हें मनोरंजन के लिए देख रहे हैं; वे मनोरंजन कर रहे हैं। वे क्या करें? उन्हें क्या हो गया है? इसे नवंबर तक चलने दें। येदियुरप्पा ने ही साइकिल चलाकर पार्टी (BJP) को खड़ा किया था।”

Bagalkote, Karnataka: On BJP State President B.Y. Vijayendra and the Yediyurappa family, expelled BJP MLA Basangouda Patil Yatnal says, "People are watching them for entertainment; they are taking entertainment. What should they do? What has happened to them? Let this continue… pic.twitter.com/GMWO6u7Hfm — ANI (@ANI) September 13, 2026

‘उम्रदराज लोग भी विजयेंद्र के पैरों पर गिरते हैं’

आगे कहा, “कर्नाटक में बीजेपी के लिए येदियुरप्पा ही माई-बाप हैं, ऐसा नारा भी है और कुछ बदमाश लोग हैं, जिनमें हमारे अपने विधायक भी शामिल हैं, जो उस विजयेंद्र के पैरों में गिरते हैं – ऐसे लोग जो उसके पिता की उम्र के हैं।”

कांग्रेस पर लगाया मुस्लिमों को खुश करने का आरोप

बसनगौड़ा पाटिल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को निशाना बनाने की राजनीति कर रही है।

आज दोपहर को विजयपुरा में ‘आश्रम का राजा गणेश मंडल’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बसनगौड़ा ने कहा, “टी. नरसीपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गणेश मंडल के युवा सदस्यों को धमकी दी है कि अगर वे मस्जिदों के सामने जुलूस निकालेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और तेज आवाज में गाने बजाएंगे, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमें यह मंजूर नहीं है।”

गणेश विसर्जन में होऊंगा शामिल- विधायक बसनगौड़ा

आगे विधायक ने कहा, “मैं उस इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे सभी आदेशों को नहीं मानेंगे। मैं टी. नरसीपुर जाऊँगा और गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल होऊँगा। हम मस्जिदों के सामने जुलूस निकालेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, गाने बजाएंगे और नारे लगाएंगे। यह हमारा देश है और हम तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली किसी भी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे।”

उन्होंने कहा, “हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और अपनी तुष्टिकरण की नीतियों के लिए कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

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कर्नाटक के वरिष्ठ बीजेपी नेता आर. अशोक ने रविवार को कांग्रेस सरकार पर गणेशोत्सव मनाने को लेकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रही है, जबकि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अशोक ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार त्योहार को लेकर एकतरफा रवैया अपना रही है। उन्होंने टी. नरसीपुर में गणेशोत्सव के आयोजकों को कथित तौर पर धमकाने वाले एक पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें