Assembly Elections Results 2026: चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर है। केरल में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन, तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन सत्ता से बाहर हो रहे हैं, जिसमें दिलचस्प एंगल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। दूसरी ओर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई में प्रचार किया था। केजरीवाल ने दोनों ही नेताओं और उनकी पार्टियों को जिताने की मांग की थी लेकिन दोनों ही नेताओं और उनकी पार्टियों की जीत हो गई है।