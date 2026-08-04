तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और मशहूर तमिल अभिनेत्री पर कथित विवादित टिप्पणी करने के बाद पुलिस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया। हालांकि कोर्ट ने पूछताछ के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। इस बीच डीएमके चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टीवीके सरकार और मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है।

विजय एक नाकाबिल मुख्यमंत्री- स्टालिन

एमके स्टालिन ने अपने बयान में कहा, “एक नाकाबिल ‘कठपुतली’ मुख्यमंत्री कावेरी का पानी नहीं ला सकता, मेकेदातु डैम को रोकने के लिए बोल भी नहीं सकता, किसान दर्द में आंसू बहा रहे हैं, फिर भी मंत्री और मुख्यमंत्री उस फिल्म पर रो रहे हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। तमिलनाडु में एक जोकर कैबिनेट बन गई है। आज तक सत्ता में बैठे लोग जवाब नहीं दे पाए हैं।”

स्टालिन ने आगे कहा, “कावेरी मुद्दे पर विजय सरकार की बड़ी नाकामी को छिपाने और समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश में आज सुबह पुलिस की एक टुकड़ी नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि के घर पहुंची और उन्हें बेशर्मी से गिरफ्तार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके स्टेटस की परवाह किए बिना टीवीके सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तंजावुर ले गई। अलग-अलग धाराओं में केस फाइल करके वे उदयनिधि को डराना चाहते हैं। विधानसभा कल शुरू हो रही है। सरकार आर्थिक खाका पेश करने वाली है। उस समय नेता प्रतिपक्ष को हाउस में मौजूद रहना चाहिए। फिर भी यह पक्का करने के इरादे से कि वह मौजूद न हो, उन्होंने यह एक्शन शुरू किया है।”

विजय पर साधा निशाना

स्टालिन ने विजय पर निशाना साधते हुए कहा, “देश भर में डीएमके कार्यकर्ताओं और जनता के बड़े पैमाने पर विरोध के बाद टीवीके सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा, ‘गिरफ़्तार करने का कोई इरादा नहीं है, जांच पूरी होने के बाद हम उसे रिहा कर देंगे।’ अगर मकसद सच में जांच करना है, तो इसे वहीं चेन्नई में क्यों नहीं किया जाता? तंजावुर क्यों घसीटा जाता है? जमानत रोकने वाली कई धाराओं के तहत केस क्यों दर्ज किए जाते हैं? जनता के विरोध के सामने सरकार की अपनी वापसी को छिपाने की कोशिश बिल्कुल साफ है। मद्रास हाई कोर्ट का ‘उदयनिधि को आज रिहा करो’ का निर्देश टीवीके की फासीवादी सोच को ज़ोरदार झटका देता है। जब से विजय ने पद संभाला है, वादे पूरे करने की कोशिश करने के बजाय मुख्यमंत्री (जो सिर्फ़ रील बनाने वाले बनकर घूमने में खुश हैं) को अब अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए।”

स्टालिन ने कहा तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार किए गए DMK के साथियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। विजय को नसीहत देते हुए स्टालिन ने कहा कि अहंकार विनाश का रास्ता बनाता है, लगातार अहंकार विनाश को तेज करता है।”