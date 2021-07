उत्तर पूर्वी भारत के दो सूबों में सीमा विवाद के बीच असम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कौशिक राय ने कहा है कि अगर उनका राज्य जरूरी सामान-चीज की आवाजाही पड़ोसी सूबे में जाने से रोक दे, तो वहां के लोग भूखे मरने के कगार पर भी आ सकते हैं।

उन्होंने इसके अलावा अपने सूबे के लोगों से इस बात पर भी जोर देने के लिए कहा कि असम वालों को अपनों की मौतों का प्रतिशोध लेना चाहिए।पत्रकारों को इस बारे में संबोधित करते हुए शनिवार को सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी सामने आया। वह इसमें कहते दिखे, “मिजोरम यह न भूले कि अगर हम जरूरी सामान और चीजों की आवाजाही को न अनुमति दें, तब उनके लोग भूखे तक मर सकते हैं। हम सरकार या फिर पुलिस की नहीं सुनेंगे। हमें अपने लोगों की मौतों का बदला लेना चाहिए। हमें पूरी तरह से “आर्थिक नाकाबंदी” सुनिश्चित कर देनी चाहिए।”

बीजेपी शासित सूबे के सत्तारूढ़ दल के विधायक का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब असम और मिजोरम के बीच भूमि विवाद और गहरा चुका है। दरअसल, मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जवाबी कार्रवाई में असम ने भी मिजोरम के अफसरों को समन किया है।

#Mizoram must not forget if we don’t allow movement of essential commodities their people will die of hunger. We won’t listen to govt or the police. We shall avenge the deaths of our men. We shall ensure full economic blockade: #Assam BJP MLA Kaushik Rai pic.twitter.com/Csx9qc01GN

