ट्विटर पर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम ने अपने नाम के आगे ‘चौकीदार’ शब्द जोड़ रहे हैं। लेकिन, इस बीच दो साल पहले 2016 में लापता हुए जेएनयू के स्टूडेंट नजीब अहमद की मां ने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया है कि अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहां है? ट्वीटर पर नजीब की मां फ़ातिमा नफ़ीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर सवाल किया, “अगर आप चौकीदार हैं तो बताइए मेरा बेटा नजीब कहां है?” आगे उन्होंने पूछा है, “क्यों अभी तक ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों देश की टॉप 3 एजेंसियां मेरे बेटे को ढूंढने में नाकाम रही हैं?”

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘चौकीदार’ नाम से कैंपेन शुरू कर दिया है और हमलावर अंदाज में रविवार को ट्वीट किया कि आपका चौकीदार मजबूती से खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशल ट्विटर अकाउंट का नाम ‘नरेंद्र मोदी’ से बदलकर ‘चौकीदार नरेंद्र मोदी’ भी कर दिया। प्रधानमंत्री के इस पहल के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नाम के आगे ‘चौकीदार’ शब्द जोड़ना शुरू कर दिया। ट्वीटर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ट्रेंड #MainBhiChawkidar को उनके समर्थकों ने फॉलों करना शुरू कर दिया।

If you are a chowkidar then tell me

where is my son Najeeb ?

Why Abvp goons not arrested ?

Why three toped agencies failed to find my son ? #WhereIsNajeeb https://t.co/5GjtKSTIDh

— Fatima Nafis (@FatimaNafis1) March 16, 2019