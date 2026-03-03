साल 2012 में जब से वो घर बिछड़ कर केरल आए हैं, उन्हें “राजा, चाईबासा” के नाम से जाना जाता है। घर के बारे में उन्हें केवल इतना ही याद है कि झारखंड के चाईबासा के हादी मारा गांव में उनका घर है। हालांकि, यह याद भी धुंधली और बिखरी हुई है। उन्हें केवल इतना याद है कि उनका घर एक पहाड़ी पर है, तलहटी में एक स्कूल है और वहां एक साइकिल की दुकान।

इस तरह परिवार से मिलना हुआ संभव

हो जनजाति से आने वाले राजा की अपनी मातृभाषा हो पर पकड़ समय के साथ कमजोर हो गई है और मलयालम ने उसकी जगह ले ली है। हालांकि, अपनी पुरानी जिंदगी की सबसे ज्यादा अगर उन्हे कोई चीज सबसे अधिक याद है तो वो है फुटबाल। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “फुटबॉल के लिए मेरा प्यार मेरे गांव से शुरू हुआ, जहां मैं मैदान में कुछ बॉल किक किया करता था।”

पिछले महीने, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। राजा गोप, जो अब 20 साल के हैं और एक फुटबॉलर हैं, जिन्होंने केरल ब्लास्टर्स FC U-17 के लिए खेला था, वो एक बार फिर हादी मारा में रह रहे अपने परिवार से मिल गए। राजा की धुंधली होती याददाश्त और उनके बचपन के दिनों की एक झलक की मदद से यह बात तब संभव हो पाया जब केरल सरकार के एक केयर होम के सुपरिटेंडेंट, एक NGO, एक आदिवासी पत्रकार और एक YouTuber उनके परिवार का पता लगाने की आखिरी कोशिश में एक साथ आए।

राजा को उसके परिवार को ढूंढने में मदद करने वाले थालास्सेरी के एक सरकारी चिल्ड्रन होम के सुपरिटेंडेंट मुहम्मद अशरफ कहते हैं, “आम तौर पर, हम ऐसे बच्चों के परिवारों को 21 साल का होने से पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब उनका रिहैबिलिटेशन हो जाता है।” उन्होंने कहा, “मैंने राजा से कहा कि अगर हमें उसके माता-पिता नहीं मिले, तो हम किसी लोकल कपल को ढूंढते जो फैमिली-बेस्ड अल्टरनेटिव केयर के तहत उसकी देखभाल करता मैंने पहले ही दो कपल पहचान लिए थे और राजा को इसके बारे में बता दिया था। वह भी मान गया था।”

अब अपने परिवार से दोबारा जुड़ने के बाद, राजा को केरल में रहने या घर वापस जाने के बीच किसी एक को चुनना होगा। राजा के लिए, यह एक मुश्किल चॉइस है। राजा ने मलयालम में कहा, “जब मैंने अपनी मां को वीडियो कॉल पर देखा, तो मैं बोल नहीं पा रहा था। वह अलग दिख रही थीं और उस औरत से ज्यादा उम्र की थीं जो मुझे याद है। मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। मुझे जो थोड़ी-बहुत हिंदी आती थी, उसमें मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं घर कब आऊंगा। मेरे पास सच में कोई साफ जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा कि मैं आऊंगा।”

परिजनों से बिछड़ने के बाद केरल के लिए ट्रेन

बता दें कि राजा अपने माता-पिता के साथ पश्चिम बंगाल में एक ईंट भट्टे पर थे जब वह अपने परिवार से बिछड़ गए। वहां पहुचकर, राजा चाईबासा अपने घर लौटने के लिए तरस रहे थे और अपने माता-पिता को बताए बिना, उन्होंने वापस फैसला किया। वह रेलवे ट्रैक के किनारे चलने लगे, सबसे पास के स्टेशन पर पहुंचे और पहली ट्रेन में चढ़ गए, इस उम्मीद में कि वह उन्हें घर ले जाएगी।

हालांकि, घर पहुंचने के बजाय वह केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर पहुच गए। उन्होंने कहा, “ट्रेन में, मैं एक सीट पर बैठा था। एक पैसेंजर ने मुझे चाय के लिए 5 रुपये दिए। स्टेशन पर, मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन चल नहीं रही है, इसलिए मैं उतर गया। मैं डर गया, लेकिन पुलिस मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे सिर्फ अपना नाम पता था और यह कि मेरा घर चाईबासा में है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह झारखंड में है। चिल्ड्रन होम में, मेरा पता राजा, चाईबासा था।”

घर के बारे में भी, उन्हें बहुत कम याद है। उन्होंने बताया, “मेरा घर एक पहाड़ी के ऊपर था, और पहाड़ी के नीचे एक स्कूल था और पास में एक साइकिल की दुकान थी। मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल गया था (पश्चिम बंगाल जाने से पहले)।” केरल में, राजा का पहले उसकी उम्र पता करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ और फिर उसे अलग-अलग केयर होम में भेजा गया।

पहले कोच्चि में और फिर त्रिशूर में। कोच्चि के पल्लुरुथी में, जहां वह दो साल तक रहे, राजा को नॉन-प्रॉफिट डॉन बॉस्को के चलाए जा रहे स्नेहा भवन बॉयज होम में रखा गया और वहां वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता थे। इन होम्स में, वह सिर्फ ‘राजा, चाईबासा’ के नाम से रजिस्टर्ड थे। 2016 में, उन्हें त्रिशूर में एक सरकारी चिल्ड्रन्स होम में ट्रांसफर कर दिया गया।

राजा का फुटबॉल टीम में सेलेक्शन

इसी होम में राजा को फुटबॉल कोचिंग मिली, जब एक कोच ने उनका टैलेंट देखा और उन्हें केरला ब्लास्टर्स FC U-17 के लिए ट्राई करने के लिए कहा। ट्रायल्स सफल रहे, और राजा ने मिडफील्ड खेले। वे बताते हैं, “मैं केयर होम के काउंसलर से कहता था कि वे मेरे माता-पिता को ढूंढने में मदद करें। जब मैं सोने के लिए लेटता था, या जब मैं टीवी पर बच्चों और उनके माता-पिता को देखता था, तो मैं अपने माता-पिता और भाई-बहनों के बारे में सोचता था, जो मुझसे दूर चले गए थे।”

वह कहते हैं, “लेकिन मैंने शेल्टर होम के लोगों को अपने माता-पिता को ढूंढने के लिए कभी परेशान नहीं किया। मैंने हमेशा यह उम्मीद रखी कि एक दिन, मैं अपने वतन लौटूंगा।” 3 फरवरी को, राजा थालास्सेरी में छोड़े गए और अनाथ लड़कों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे रिहैबिलिटेशन होम में चले गए। यह कदम, राज्य सरकार के नियमों के कारण उठाया गया था, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चिल्ड्रन्स होम में रहने की इजाजत नहीं देते हैं,

यह फैसला एक वरदान साबित हुआ। उस शेल्टर के सुपरिटेंडेंट, ए सैदालवी ने राजा को उनके परिवार को ढूंढने में मदद की। सैदालवी ने ‘मिसिंग पर्सन्स केरला’ नाम के WhatsApp ग्रुप के एडमिन अशरफ से संपर्क किया, जो लापता बच्चों के परिवारों को ढूंढने में मदद करता है, और दोनों ने राजा के परिवार को ढूंढने का फैसला किया। रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास एक सरकारी चाइल्डकेयर होम के सुपरिटेंडेंट, अशरफ ने परिवार को ढूंढना शुरू किया।

सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया

इसके बाद लगातार फॉलो-अप और सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने राजा की फाइलें देखने के बाद पाया कि वह शायद झारखंड की किसी जनजाति से था।

अशरफ कहते हैं, “हमारे पास और कोई डिटेल्स नहीं थीं, और राजा कुछ और नहीं दे सका। मैंने दिल्ली में एक ऑर्गनाइजेशन से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। फिर मैंने फरदीन खान के साथ डिटेल्स शेयर कीं, जो पुणे में एक NGO चलाते हैं। खान ने राजा की कहानी को वायरल करने का सुझाव दिया और झारखंड के एक आदिवासी जर्नलिस्ट, बेसिल हेम्ब्रम और एक यूट्यूबर, आयुष राणा को शामिल किया।”

17 फरवरी को, हेम्ब्रम और राणा ने राजा की कहानी यूट्यूब पर अपलोड की। कुछ ही घंटों में, वीडियो वायरल हो गया और उसे 60,000 शेयर्स मिले, और उस रात तक, एक पड़ोसी को यह मिल गया था। हेम्ब्रम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें एक लड़की से कमेंट्स मिले जिसने हमें राजा के चचेरी बहन की डिटेल्स दीं। फिर हमने राजा के परिजन से बात की और राजा के घर पहुंचे।” अधिकारियों का कहना है कि अब उनके पास दो ऑप्शन हैं : या तो राजा को सरकारी सेंटर से रिहा कर दें या फिर उन्हें 21 साल का होने तक छुट्टी पर जाने दें।

वेरिफिकेशन के बाद होगी घर ले जाने की प्रक्रिया

शेल्टर सुपरिटेंडेंट ए सैदालवी कहते हैं, “कानून के मुताबिक, राजा को न तो अकेला छोड़ा जा सकता है, और न ही परिवार उसे वापस ले सकता है। हम वेस्ट सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस के टच में हैं, और सीनियर डिस्ट्रिक्ट और पुलिस ऑफिसर वेरिफिकेशन के बाद राजा को वापस घर ले जाने के लिए थालास्सेरी पहुंचेंगे। प्रोसेस शुरू हो चुका है।”

अशरफ कहते हैं कि चॉइस राजा की होगी। वे कहते हैं, “हम उसे अभी नहीं छोड़ेंगे; हम उसे टेम्पररी छुट्टी देंगे ताकि वह तय कर सके कि उसे क्या करना है,” और आगे कहते हैं: “हम राजा को केरल में एक प्राइवेट जॉब भी दे सकते हैं जहां वह हर महीने लगभग 20,000 रुपये कमा सकता है।”

किस स्थिति में रहता है राजा का परिवार?

चाईबासा के हादी मारा गांव में राजा गोप का परिवार एक मिट्टी के घर में रहता है। यहां उसकी मां मणि अपनी तीन छोटी बेटियों और छोटी पोती के साथ रहती है। अब वो बेसब्री से गोमा (राजा का निकनेम) के लौटने का इंतजार कर रही है, यहां तक कि उसने अपने ईंट-भट्ठे के काम को भी टाल दिया है।

गोप परिवार के लिए, 14 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। राजा के पिता और सबसे बड़े भाई की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, और उसकी बड़ी बहन की अब शादी हो चुकी है, जिससे मणि, जो एक आदिवासी महिला है, को चार बच्चों — तीन बेटियों और एक पोती — को अकेले ही पालना पड़ रहा है।

वह कहती हैं, “किसी ने हमें बताया कि गोमा वहां फुटबॉल खेलता है। अगर वह भविष्य में फुटबॉल खेलना चाहता है, तो वह खेलेगा। वह जो भी करना चाहता है, वह करेगा। हम बस खुश हैं कि वह वापस आ रहा है।” जब राजा गायब हो गए, तो परिवार ने उन्हें ढूंढने में कई साल बिताए, यहां तक कि ओडिशा के राउरकेला तक भी गए। वह कहती हैं, “हमने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन हमने गांव के मुखिया को बताया। हम उसे ढूंढते रहे। कुछ सालों बाद, हमने उम्मीद छोड़ दी कि वह जिंदा है।”

आठ साल पहले, उनके पति बलराम गोप की मौत हो गई थी। यह घटना सालों तक बच्चे को ढूंढने के दौरान उनकी गिरती सेहत को बताती हैं।राजा के घर लौटने से, परिवार को राहत मिली है — और उम्मीद भी है। यहां, परिवार के प्रति वफादारी उम्मीदों से पहले आती है।

बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहा परिवार

वह कहती हैं, “हमने पूरी तरह हार मान ली थी। अब हम खुश हैं कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए कम से कम एक मेल मेंबर घर पर होगा”। उनके पड़ोसी शेखर गगराई कहते हैं: “मणि के विधवा होने और सबसे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद, कमाई का बोझ पहले ही बेटियों पर आ गया है। अब, जब राजा 14 साल बाद लौटने की तैयारी कर रहा है, तो परिवार उसे न सिर्फ एक खोए हुए बच्चे के घर लौटने के तौर पर देख रहा है, बल्कि एक कमाने वाले मेंबर के तौर पर भी देख रहा है।”

हालांकि, अधिकारियों का मानना ​​है कि जब राजा एक कमरे के घर में लौटेगा — कोई राशन कार्ड या आधार नहीं, कोई रेगुलर इनकम नहीं, और बहनें जो कभी स्कूल नहीं गईं — तो बदलाव काफी बड़ा होगा। जैसे-जैसे रीयूनियन पास आ रहा है, यह सवाल बना हुआ है कि वह एक ऐसे घर में कैसे एडजस्ट करेगा जो अभी भी बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहा है।

चाईबासा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर मोहम्मद शमीम, जो राजा की वापसी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहते हैं, “पिछले दस सालों में राजा की जिंदगी बहुत अलग रही है। केरल भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राज्यों में से एक है, जहां झारखंड के मुकाबले स्कूलिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत है और ऑर्गनाइज्ड स्पोर्ट्स और नौकरी के मौकों के लिए ज्यादा मौके हैं।”

राजा का भविष्य भी अभी स्योर नहीं हैं। अब डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग टीम में चुने जाने की उम्मीद है, और वह अपने पसंदीदा खेल में करियर बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं घर जाकर अपनी मां और भाई-बहनों से मिलना चाहता हूं। साथ ही, मैं केरल में फुटबॉल खेलना जारी रखना चाहता हूं, जिसने मुझे एक घर और पहचान दी।” साथ ही वह यह भी बताते हैं कि उनके 12वीं के एग्जाम भी अगले महीने हैं।

वह अपने माता-पिता के लिए घर क्या ले जाने का प्लान बना रहे हैं? इस सवाल पर वह कहते हैं, “मेरे पास अपनी मां या अपनी बहनों के लिए ले जाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ मैं हूं।”