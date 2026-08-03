बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जीत हासिल कर बीजेपी के गढ़ में अपना परचम फहरा दिया है। प्रशांत किशोर की जीत को राजद की मीसा भारती ने बीजेपी की ही जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी थे।
मीसा भारती ने सोमवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “कहा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है लेकिन प्रशांत किशोर जी अगर वहां जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है।”
प्रशांत किशोर की जीत के संभावित कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वहां बीजेपी ने प्रत्याशी क्यों बदला, इसका कारण यही है कि बीजेपी खुद अकेले जीत नहीं सकती थी, वहां इसलिए प्रशांत किशोर को आगे किया।
‘प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी थे’
उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता ने संदेश देने का प्रयास किया है लेकिन उन्हें सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी थे। लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा और यह भविष्य में भी देखने को मिलेगा।
‘पीके ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना असंभव’
मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करना असंभव है। उन्होंने दावा किया कि पीके ने नामांकन पत्र में अथाह संपत्ति होने की जानकारी दी, जिससे लोगों को लगा होगा कि वो अपने निजी पैसे से उनके लिए काम करेंगे।
राजद ने सवाल किया कि जो काम बीजेपी 35-40 सालों में नहीं करवा पाई, वह प्रशांत किशोर चार साल में कैसे कर देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लोगों से वादा किया था कि जिनके भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वे उनका दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा देंगे।
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(यह खबर जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही कल्याणी चौधरी ने लिखी है।)