बेंगलुरु : ट्रेनर फाइटर प्लेन क्रैश, एक पायलट की मौत

बेंगलुरु में एचएएल एयरपोर्ट पर एक ट्रेनर फाइटर एयर क्राफ्ट क्रैश हो गया है। यह एक ट्रेनर फाइट एयरक्राफ्ट मिराज 2000 था। फाइटर प्लेन क्रैश होने से एक पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ है जबकि दूसरे पायलट की मौत हो गई है। यह एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का था।

#Visuals: Mirage 2000 trainer fighter aircraft of HAL crashes at HAL Airport in Bengaluru, one pilot dead. #Karnataka pic.twitter.com/oM4CUEPu97

— ANI (@ANI) February 1, 2019