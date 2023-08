Minority Scholarship Scam: क्या है अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना में ‘घोटाले’ का मामला, 21 राज्यों में CBI क्यों कर रही जांच

Minority Scholarship Scam: अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 144 करोड़ का घोटाला हुआ है।

CBI (फाइल फोटो)

Follow us on



instagram

telegram