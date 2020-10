रेलवे ने मंगलवार को ऐलान किया कि आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए वह 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। रेलवे ने यह भी कहा कि इन रेल गाड़ियों पर विशेष ट्रेनों वाला किराया लागू होगा।

इसका मतलब है कि इनका किराया मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 10-30 प्रतिशत तक अधिक होगा, जो यात्रा की श्रेणी पर निर्भर करेगा। एक बयान में बताया कि रेलवे को त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए यह फैसला किया गया है।बयान में बताया गया है कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान छुट्टियों की वजह से मुसाफिरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य जगहों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

अब तक रेलवे ने 666 मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को सेवा में लगाया है, जो समूचे देश में अब नियमित तौर पर चल रही हैं। इसके अलावा मुंबई में कुछ उपनगरीय सेवा के साथ-साथ कोलकाता मेट्रो की कुछ सेवा भी बहाल की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये त्योहार विशेष ट्रेनें 30 नवंबर तक ही चलेंगी।

To clear the festive rush, Ministry of Railways has approved 196 pairs (392 trains) of “Festival Special” services over Indian Railways to be operated from 20th October 2020 and 30th November 2020.

