प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच 14 मार्च को देशभर में 3 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। हालांकि, 20 अप्रैल से कृषि और कुछ अन्य क्षेत्रों में छूट की बात भी कही गई थी। पहले कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों को सामानों की डिलीवरी की छूट दी जाएगी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां काम करती रहेंगी, लेकिन सिर्फ अहम सामानों की डिलीवरी के लिए।

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नॉन एशेंशियल गुड्स यानी जो भी सामान अहम या आवश्यक जरूरत के बाहर हैं, उनकी डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद होगी। सरकार ने पिछले आदेश में साफ किया था कि ई-कॉमर्स कंपनी के वाहनों को जरूरी परमिशन के बाद ही आवाजाही की अनुमति होगी।

