विदेश मंत्रालय प्रवक्ता से कनाडा में राजदूत बनने जा रहे विकास स्वरूप को मिला एक गुलदस्ता, लिखा था- आपकी आत्मा को शांति मिले

कनाडा में राजदूत बनने जा रहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप (Express Photo by Tashi Tobgyal)

कनाडा में राजदूत बनने जा रहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप उस समय हैरान रह गए जब उन्हें शनिवार को एक गुलदस्ता मिला, जिसमें लिखा था: “May your soul rest in peace” (आपकी आत्मा को शांति मिले). विकास स्वरूप को यह गुलदस्ता उनके एक दोस्त ने भेजा था। स्वरूप ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि उनका यह प्रैंक स्वरूप और उनकी पत्नी को बिलकुल पसंद नहीं आया। यह सुन उनके दोस्त ने माफी मांगते हुए बताया कि वह खुद इस नोट के बारे में जानकर हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं भेजा था।

सच्चाई जानने के लिए स्वरूप के दोस्त ने उन्हें गुलदस्ते वाले को फोन नंबर भी दिया। विकास स्वरूप ने गुलदस्ते वाले को फोन किया तब पूरा माजरा समझ में आया। दरअसल यह गलती गुलदस्ते वाले की वजह से हुई, जिसने किसी स्वर्गीय को दिया जाने वाला गुलदस्ता स्वरूप को पहुंचा दिया और स्वरूप का गुलदस्ता किसी मरे चुके शख्स को। फूलवाले ने स्वरूप से माफी मांगते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “सर, उसके बारे में सोचिए जिन्हें आपका वाला गुलदस्ता मिला, जिसपर लिखा था- Congratulations for your next posting (आपकी अगली पोस्टिंग के लिए बधाई)”

गौरतलब है कि विकास स्‍वरूप को कनाडा में भारत का उच्‍चायुक्‍त नियुक्‍त किया गया है। केंद्र सरकार ने उन्‍हें अप्रैल, 2015 में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्‍ता बनाया था और सैयद अकबरुद्दीन के बाद नई दिल्‍ली स्थित इसके पब्लिक डिप्‍लोमेसी डिविजन की जिम्‍मेदारी सौंपी थी। 1986 में भारतीय विदेश सेवा ज्‍वाइन करने वाले स्‍वरूप तुर्की, अमेरिका, इथोपिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जापान में विभिन्‍न कूटनीतिक मिशन पर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोपाल बागले विदेश मंत्रालय के अगले प्रवक्‍ता होंगे।

