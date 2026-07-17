भारत ने शुक्रवार को पूर्व जापान के मंत्री के उस बयान पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया था। विदेश मंत्रालय ने उनके जवाब पर पलटवार करते हुए इसे उनकी व्यक्तिगत राय और तथ्यों के परे बताया है।

जापान के पूर्व न्याय मंत्री और सत्तारुढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हिदेकी माकिहारा ने भारत-जापान शिंकांसेन (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारत को दोषी ठहराया था।

जापान के पूर्व मंत्री ने क्या कहा था?

हिदेकी माकिहारा ने अपने पोस्ट में लिखा, “भारत में शिंकांसेन प्रोजेक्ट में मैं खुद शामिल था, लेकिन इंटरनेशनल बैठकों और वार्ताओं में जो बात सबसे ज्यादा स्पष्ट हुई, वह थी भारतीय पक्ष की घोर लापरवाही, जो बार-बार दोहराया में जो बात सबसे अधिक स्पष्ट हुई, वह थी भारतीय पक्ष की घोर लापरवाही, जो बार-बार दोहराई गई। वे वादे नहीं निभाते, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा करने के तुरंत बाद ही उसे तोड़ देते हैं।”

साथ ही हिदेकी माकिहारा ने तत्कालीन प्रभारी मंत्री का रवैया भी बेहद खराब बताया। उन्होंने आगे, “वे अंत तक अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता देते रहे। प्रभारी मंत्री तो विशेष रूप से बुरे थे- अगर शीर्ष अधिकारी ऐसे हो तो फिर किसी भी और से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना बेकार है। इस प्रोजेक्ट में अपना दिल लगाकर काम करने वाले सभी जापानी लोगों के सम्मान में मैं यह कह रहा हूं कि मुझे शत प्रतिशत भरोसा हो गया कि इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ने का कारण पूरी तरह भारतीय पक्ष है।”

पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को घेरा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “PM मोदी और ‘रील मिनिस्टर’ के लिए एक और उपलब्धि। भारत-जापान शिंकानसेन प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे जापान के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद यह प्रोजेक्ट फेल हो गया और जापान को सिग्नलिंग सिस्टम – जो रेलवे सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है से बाहर रखा गया।”

कांग्रेस नेता ने लिखा, ‘देरी के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, “मुझे 100% यकीन है कि इसके आगे न बढ़ पाने की वजह पूरी तरह से भारत की तरफ है। अंतरराष्ट्रीय बैठकों और बातचीत में जो बात सबसे ज़्यादा खटकी, वह थी भारत की तरफ़ से बार-बार दिखाई गई घोर लापरवाही। जिम्मेदार मंत्री का रवैया तो बहुत ही खराब था – अगर सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा रवैया हो, तो कोई भी ठीक-ठाक बातचीत या काम नहीं हो सकता।”

पवन खेड़ा ने कहा, “कितनी शर्म की बात है कि भारत की सबसे अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप में से एक को इतने शर्मनाक तरीके से संभाला गया कि अब सरकार की नाकामी की आलोचना विदेशी अधिकारी भी कर रहे हैं।”

विदेश मंत्रालय ने किया पलटवार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, ‘हमने वह पोस्ट देखी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह उनकी व्यक्तिगत राय है और यह तथ्यों के एकदम अलग है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।’

भारत में कब से चलेगी बुलेट ट्रेन?

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का पहला चरण 15 अगस्त 2027 से शुरू होगा। आगे मंत्री ने कहा कि स्पीड रेल कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, जिसका शुरुआत में सूरत-बिलमोरा खंड से होगी।

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