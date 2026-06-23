अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद दोबारा ईरानी सेना की ओर से होर्मुज बंद करने की घोषणा के बीच विदेश मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया है कि होर्मुज में हालात सामान्य हैं। विदेश सचिव रणधीर जयसवाल ने बताया कि ईरान युद्ध के बाद भारत के दो टैंकर फारस की खाड़ी में गए हैं।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, फारस की खाड़ी (Persian Gulf region) इलाके में मौजूद जहाजों के बारे में सवाल किया गया।
भारत के दो जहाज इधर से गए- एमईए
इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “आज की तारीख तक, हमारे पास भारतीय झंडे वाले 10 जहाज हैं जो अभी भी फारस की खाड़ी इलाके में हैं। इन 10 जहाजों के अलावा, हमारे दो भारतीय जहाज भी हैं जो इस तरफ से फारस की खाड़ी में गए हैं, जिसका मतलब है कि जहाजों का सुचारू रूप से आना-जाना जारी है।”
11 जहाज होर्मुज से गुजरे- विदेश मंत्रालय
आगे जानकारी देते हुए कहा, “17 जून को MoU पर दस्तखत होने के बाद से, भारत आने वाले 11 जहाज होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) से गुजरे हैं। इन जहाजों में भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के तीन टैंकर शामिल हैं, जिनमें से हर एक में 2,85,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल है; साथ ही विदेशी झंडे वाला एक LPG कैरियर, विदेशी झंडे वाला कच्चे तेल का एक टैंकर और विदेशी झंडे वाले छह बल्क कैरियर हैं जिनमें खाद लदी है। हमें उम्मीद है कि बाकी भारतीय जहाज़ भी – जिनकी संख्या मैंने अभी आपको बताई – जल्द ही उस इलाके से गुजर सकेंगे।”
रास लाफान में हुए धमाके में 66 लोग घायल- विदेश मंत्रालय
इसके अलावा, कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फैसिलिटी में हुए धमाके पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। मामले में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “12 भारतीय नागरिकों की मौत बहुत दुखद है। दूसरे देशों के कई लोगों की भी मौत हुई है, लेकिन रास लाफान में हुए धमाके की इस त्रासदी में हमने अपने 12 नागरिकों को खो दिया है। कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं।”
आगे कहा, “मुझे बताया गया है कि अलग-अलग देशों के करीब 66 लोग घायल हैं। हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि उनमें से कितने भारतीय नागरिक हैं, लेकिन घायल सभी लोग सुरक्षित हैं। हम शवों की पहचान करने और उन्हें भारत लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हम इस बेहद दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के संपर्क में भी हैं।”
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को दिया जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ के बयान पर ANI के सवाल पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, “ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह और तिरस्कार के साथ खारिज करते हैं।”
आगे कहा, “पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले इलाकों में हो रहे विरोध-प्रदर्शन, पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियों का सीधा नतीजा हैं। इन नीतियों में व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित करना और प्रशासनिक दमन शामिल है। इसके जवाब में पाकिस्तानी प्रशासन ने पुलिस की बर्बरता, जरूरी सामान और दवाओं की सप्लाई रोकना, इंटरनेट बंद करना और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया है।”
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने एक हफ्ते में दूसरी बार अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को तलब कर ऐसे हमले रोकने और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। नाविकों की मौत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और पूछा कि भारतीयों की मौत पर पीएम चुप क्यों हैं? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें