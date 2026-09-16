विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है। इस दौरान भारत ने समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की यूनिट्स के ‘गैर-पेशेवर’ रवैये पर कड़ा विरोध जताया।
मंगलवार शाम को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई थी। यह घटना तब हुई जब पाकिस्तानी जहाज तेजी से भारतीय जहाज के पास आया।
क्या हुआ था?
सूत्रों के मुताबिक, भारतीय युद्धपोत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में निगरानी के मिशन पर था तभी पाकिस्तान नौसेना का जहाज उसके करीब आ गया। भारत सरकार के अनुसार, पाकिस्तानी का जहाज ‘गैर-पेशेवर’ और असुरक्षित ढंग से चल रहा था और इस वजह से दोनों के बीच टक्कर हो गई।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस घटना के बाद, भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह घटना भारत-पाक समझौते का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हालांकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तानी नौसेना के जहाज का रवैया अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना देने संबंधी समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन था।”
मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिक से कहा है कि वे संबंधित पाकिस्तानी अफसरों तक यह बात पहुंचाएं कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी सैन्य यूनिट्स को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए।
सरकार ने इस्लामाबाद में भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मामले में विरोध दर्ज कराएं।
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