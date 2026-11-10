भारत ने रूस-यूक्रेन जंग, बांग्लादेश में चीनी ब्लॉगर्स की गतिविधियों, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले और अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन को लेकर भारत का रूख किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मंगलवार को बांग्लादेश की झुग्गी-झोपड़ियों के वीडियो को दिल्ला का बताकर दिखाने की कोशिशों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों के संपर्क में है।

‘गलत छवि पेश करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण’

रणधीर जायसवाल ने चीनी ब्लॉगर्स की ओर से बांग्लादेश की झुग्गी-झोपड़ियों को कथित तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने और वहां के दृश्यों को दिल्ली का बताकर पेश करने के मामले में कहा कि भारत ने मीडिया रिपोर्टस् देखे हैं। किसी भी देश की गलत छवि पेश करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ढाका को दिल्ली के रूप में दिखाने के लिए बाहरी लोगों का इस्तेमाल करना और ऐसे झूठे नैरेटिव फैलाना उन लोगों की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जिनके इशारे पर यह सब हो रहा है। उन सभी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई करने की अपील भी की।

रूस-यूक्रेन जंग पर क्या कहा?

रणधीर जायसवाल ने रूस-यूक्रेन जंग को लेकर कहा कि पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बीते दिन टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रम पर अपना-अपना नजरिया साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने शांति बहाल करने के लिए चल रहे दूसरे प्रयासों पर भी बात की।

पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने में मदद के लिए हर संभव प्रयास करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेताओं के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बात की और यूक्रेन जंग को लेकर चल रही कूटनीतिक कोशिशों पर चर्चा की।

मनगढ़ंत आरोपों को खारिज- विदेश मंत्रालय

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले पर बयान दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों को खारिज करता है। साथ ही ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को भी स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों को तामील कराने की अपील केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय में ही की जा सकती है।

मिडटर्म इलेक्शन के सवाल पर दिया जवाब

इधर अमेरिका में हुए मिडटर्म इलेक्शन के नतीजों पर भी एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अमेरिका का अपना इंटरनल मैटर है और भारत इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि रणधीर जायसवाल ने यह जरूर कहा कि अमेरिका में भारत के संबंधों को वहां की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है। अमेरिका के साथ भारत अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करता रहेगा।

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बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के फतुल्लाह इलाके में एक रिहायशी मदरसे में देर रात आग लगने से कम से कम 63 छात्र धुएं की चपेट में आ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से चार छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के आईसीयू में रखा गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें