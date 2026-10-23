अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। इस बीच आईटीबीपी के प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में तनाव अभी बना हुआ है। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत और चीन के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने में विफल रहने के लिए चीन को दोषी ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर अशांति फैलती है जब चीनी सेनाएं निर्धारित गश्ती पैटर्न से हट जाती हैं।

विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बल की नवगठित शौर्य कमांडो इकाई ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबित मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी और गलत अनुमान से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्र का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा, “विशिष्ट जानकारी के लिए मैं आपको रक्षा मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दूंगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति समय-समय पर तब बिगड़ जाती है जब चीनी सेनाएं निर्धारित गश्ती पैटर्न से हट जाती हैं।”

विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। रणधीर जायसवाल ने कहा, “दोनों पक्ष बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में एलएसी की बेहतर समझ विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।”