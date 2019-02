Jammu and Kashmir Pulwama’s Awantipora Terror Attack: पुलवामा आतंकी हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया और घटना के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की। भारत के विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहां मौजूद आतंकी संगठनों पर तुरंत कार्रवाई करे। पीटीआई के मुताबिक विदेश सचिव ने पाकिस्तान की उस दलील को भी खारिज किया जिसमें उसने आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका से इनकार किया था और कहा था कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना सही नहीं है। वहीं, पाकिस्तान से भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस स्वदेश बुला लिया गया है।

विदेश सचिव विजय गोखले ने पाकिस्तान के राजदूत सोहेल मोहम्मद को तलब किया और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों को लेकर रोष जाहिर किया। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव गोखले ने कहा कि हमले में जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है, लिहाजा पाकिस्तान इसके खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई करे।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके यहां से संचालित होने वाले तमाम आतंकी संगठनों को बैन करना होगा।

#WATCH Delhi: Pakistan High Commissioner to India Sohail Mahmood(on the left) leaves from MEA. He had been summoned by Foreign Secretary Vijay Gokhale. #PulwamaAttack pic.twitter.com/0on0k0bPNX

— ANI (@ANI) February 15, 2019