तीन विदेशी नागिरकों के बिना इमिग्रेशन दिल्ली एयरपोर्ट से म्यूनिख रवाना हो जाने के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय की ओर से एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी करके सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। मंत्रालय ने इस मामले को पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में बड़ी कमी माना है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 4 सितंबर की है जब तीनों पैसेंजर अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 से सुबह करीब 12:50 बजे दिल्ली पहुंचे थे। यहां लगभग एक घंटे बाद उन्होंने म्यूनिख के लिए लुफ्थांसा की फ्लाइट पकड़ी और वहां के लिए रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान यह तीनों नागरिक इमिग्रेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरे।

अमृतसर से दिल्ली आने का मिला था डोमेस्टिक बोर्डिंग पास

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नोटिस के मुताबिक, तीनों पैसेंजर एयर इंडिया के हब-एंड-स्पोक अरेंजमेंट के तहत यात्रा कर रहे थे, जिसके तहत छोटे एयरपोर्ट से पैसेंजर को इंटरनेशनल फ्लाइट से कनेक्ट होने से पहले एक बड़े हब तक फ्लाइट से भेजा जाता है। पैसेंजर अमृतसर से दिल्ली गए थे और उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट के लिए डोमेस्टिक बोर्डिंग पास दिए गए थे। अमृतसर में उन्हें म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ्लाइट के लिए भी बोर्डिंग पास दिए गए थे।

इमिग्रेशन चेकपॉइंट पर पहुंचे बिना है पकड़ ली इंटरनेशनल फ्लाइट

एयर इंडिया को भेजे गए नोटिस में मंत्रालय ने एक्स्ट्रा बोर्डिंग पास जारी करने पर सवाल उठाया है। दिल्ली पहुंचने पर पैसेंजर की पहचान इंटरनेशनल ट्रैवलर के तौर पर होनी चाहिए थी और उन्हें डोमेस्टिक पैसेंजर फ़्लो से इमिग्रेशन में भेज दिया जाना चाहिए था। मंत्रालय के मुताबिक, उन्हें गेट 39 से इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया ले जाया गया। वहां से वे डिपार्चर एरिया में गए और इमिग्रेशन चेकपॉइंट पर पहुंचे बिना ही लुफ्थांसा की फ्लाइट पर चढ़ गए।

MoCA ने पूछे यह सवाल

मंत्रालय ने एयर इंडिया से पूछा है कि यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर क्षेत्र में जाने की अनुमति कैसे मिली? अमृतसर में लुफ्थांसा के बोर्डिंग पास क्यों जारी किए गए और इसमें एयर इंडिया और SATS के कर्मचारियों की क्या भूमिका रही? नोडल अधिकारी और मॉनिटरिंग टीम की मौजूदगी और यात्रियों के रिकॉर्ड की जांच को लेकर भी जवाब मांगा गया है।

7 दिन के भीतर मांगा है जवाब

मंत्रालय के अनुसार, यह गड़बड़ी बाद में मैनुअल रिकंसिलिएशन के दौरान सामने आई। एयर इंडिया को नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासनिक और नियामकीय कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

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दिल्ली में एअर इंडिया के एक पायलट शुक्रवार को अपने होटल में मृत पाए गए। अधिकारियों ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पायलट ने 10 सितंबर को फाइव स्टार होटल द ग्रैंड में चेक इन किया था। पुलिस ने बताया कि साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में एक एअर इंडिया पायलट अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…