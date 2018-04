रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने होम पेज पर लिखे चाइनीज संदेश

सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा प्रणाली में लगातार हैकर्स सेंधमारी करने में सफल हो रहे हैं। इस बार हैकर्स ने भारत के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर ही हमला बोल दिया। शुक्रवार(छह अप्रैल) को शाम करीब चार बजे हैकर्स ने रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक कर ली। जिसके बाद वेबसाइट खोलने पर होम पेज पर चाइनीज भाषा के अक्षर लिखे हुए दिख रहे थे। बता दें कि देश में सरकारी वेबसाइट हैक होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकर्स हैक कर चुके है।

बीते 23 मार्च को रूसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हैकर्स ने सात बार हमला किया था। जांच के दौरान पता चला कि पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका और यूक्रेन के हैकर्स का इसमें हाथ है। जानकारों के मुताबिक अधिकांश सरकारी वेबसाइट्स में सिक्योर कोडिंग तकनीक नहीं होती। जिससे हैकर्स आसानी से सिस्टम में सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं। सरकार दो साल में एक ही बार सिक्योरिटी ऑडिट करवाती है लेकिन इसे कई बार कराना चाहिए। वेबसाइट सिक्योरिटी फीचर्स पर विशेष ध्यान न देने पर ही साइट्स हैक होती हैं।

उधर वेबसाइट हैक होने की घटना के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुछ ही समय के भीतर वेबसाइट दुरुस्त कर ली गई। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए वेबसाइट में सुरक्षात्मक उपाए किए जा रहे हैं।

Action is initiated after the hacking of MoD website. The website shall be restored shortly. Needless to say, every possible step required to prevent any such eventuality in the future will be taken, tweets Defense Minister Nirmala Sitharaman (File Pic) pic.twitter.com/Gy51X9pPA9

— ANI (@ANI) April 6, 2018