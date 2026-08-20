कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राज्य की देवेंद्र फड़नवीस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को आज भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं।

अभिजीत दीपके ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है और छात्रों की तुलना में मंत्रियों के कुत्तों को भी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। सीजेपी ने पिछले सप्ताह ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया था।

दीपके ने लातूर की औसा तहसील के उजनी गांव स्थित एक जिला परिषद स्कूल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि स्कूलों की खराब हालत के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

‘जानवरों से भी बदतर’ हालात

अभिजीत दीपके ने कहा कि कई विद्यालयों में अब भी अच्छी कक्षाओं, बेंच, शौचालय और उन तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विद्यालयों में छात्रों के लिए ‘जानवरों से भी बदतर’ हालात हैं।

दीपके ने कहा, ”यह छात्रों की जिंदगी का सवाल है। जब नेता छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे तो लोग उन्हें वोट क्यों दें? क्या लोग उन्हें केवल हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए वोट देते हैं? लोगों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं। इन मंत्रियों के कुत्तों को भी इससे बेहतर सुविधाएं मिलती हैं।”

शिक्षा के लिए काम करने का बनाएं दबाव

NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन से चर्चा में आए अभिजीत दीपके ने लोगों से कहा कि वे राजनीतिक दलों के नेताओं से पहले शिक्षा के लिए काम करने और उसके बाद वोट मांगने के लिए कहें।

दीपके ने कहा, ”लोगों को अपने गांव आने वाले हर राजनीतिक दल के नेताओं से कहना चाहिए कि वे शिक्षा के लिए काम करें। उनसे कहें कि जब तक वे शिक्षा के लिए काम नहीं करते, तब तक वे वोट मांगने हमारे दरवाजे पर न आएं। राजनीति के लिए हम जाति और समुदाय के झंडे लेकर घरों से निकलते हैं। इसी तरह हमें अपने बच्चों के विद्यालयों के लिए भी बाहर निकलना चाहिए।”

धर्म को कोई खतरा नहीं…

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता दीपके ने कहा, ”ये लोग कहते रहते हैं कि धर्म खतरे में है। इतने वर्षों में धर्म खत्म नहीं हुआ और क्या यह आपके कार्यकाल में ही खत्म हो जाएगा? धर्म कहीं नहीं जाने वाला लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर प्रभावित हो सकता है।” उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए ताकि वे वहां छात्रों को होने वाली परेशानियों को समझ सकें।

इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री भुसे

यह पूछे जाने पर कि क्या दादा भुसे को स्कूली शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहना चाहिए, दीपके ने कहा, ”विद्यालयों की हालत देखकर मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को पद पर नहीं बने रहना चाहिए। अगर सरकार सरकारी विद्यालयों में सुधार की जरूरत की गंभीरता समझना चाहती है तो मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने बच्चों को इन्हीं विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए।”

दीपके ने कहा, ”छात्र अब भी ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनमें टीन की छतों से पानी टपकता है और पर्याप्त बेंच नहीं हैं। अगर 10 साल में ये बुनियादी समस्याएं दूर नहीं की जा सकीं तो सरकार को बताना चाहिए कि उसने आखिर हासिल क्या किया है।”

अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेपी एवं स्थानीय लोग विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मिलकर आवाज उठाएंगे और कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे।

मजबूत लोकतंत्र के लिए जनता की भागीदारी जरूरी

दीपके ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा, ”लोगों ने फिर से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोकतंत्र में और संगठन एवं आंदोलन सामने आने चाहिए। जितने अधिक लोग आगे आकर बोलेंगे, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।”

‘जेन जी’ से जुड़े मुद्दों पर दीपके ने कहा कि 2029 के चुनाव तक युवा एक बड़ी चुनावी ताकत बन जाएंगे और राजनीतिक दलों को उनके मुद्दों पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आगाह किया कि यदि युवाओं की चिंताओं की अनदेखी की गई तो युवा मतदाता सरकारों से जवाब मांगेंगे।

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