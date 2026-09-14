बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले ने मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच कॉकरोच जनाता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने इलाके के नल से निकल रहे कथित दूषित पानी का वीडियो शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य के मंत्री और विधायक अपने बच्चों को ऐसा पानी पिलाएंगे?

दीपके ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह पानी बालाघाट के उन आदिवासी गांवों में से एक का है जहां 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल करते हुए कहा कि क्या मंत्री और विधायक अपने बच्चों को यह पानी पिलाने के लिए तैयार होंगे।

बालाघाट में पिछले कुछ हफ्तों में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत की खबर सामने आई है जबकि कई अन्य बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन मौतों की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच चल रही है।

‘मुख्यमंत्री’ बनकर सरकार पर तंज

इससे पहले रविवार को ही कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक दीपके ने मोहन यादव सरकार पर तंज कसते हुए एक फर्जी इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने खुद को मध्य प्रदेश का ‘मुख्यमंत्री’ बताते हुए लिखा कि 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के बाद उनका जमीर उन्हें इस पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देता।

दीपके ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का मौका मिला। लेकिन वह उसका सही इस्तेमाल करने में ‘नाकाम’ रहे।

उन्होंने बालाघाट में मृत बच्चों के परिवारों के लिए घोषित मुआवजे पर भी सवाल उठाया। दीपके ने पूछा कि अगर मरने वाले बच्चे मंत्री या विधायक के होते तो क्या 24 लाख रुपये का मुआवजा पर्याप्त माना जाता? बालाघाट के अतिरिक्त कलेक्टर डीपी बुरमन के मुताबिक, 24 मृत बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। बाकी परिवारों को सहायता देने की प्रक्रिया जारी है।

Found tap water in one of the Tribal villages in Balaghat where more than 30 kids have died.



Would the Ministers and MLAs make their own children drink this water? pic.twitter.com/okDvm15IIH — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 13, 2026

पानी, स्कूल और आदिवासी कल्याण पर भी सवाल

दीपके ने अपने बयान में बालाघाट के आदिवासी इलाकों में पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि कुछ आदिवासी परिवार अब भी नदी के पानी पर निर्भर हैं। साथ ही उन्होंने कई गांवों के स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी हालत बेहद खराब है।

उन्होंने आदिवासी परिवारों में बिजली की उपलब्धता, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध और बच्चों में कुपोषण से जुड़े सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए इसे प्रदेश की लगातार सरकारों की नाकामी बताया।

हाईकोर्ट ने भी मांगा सरकार से जवाब

बालाघाट में बच्चों की मौत के मामले में जबलपुर बेंच की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बालाघाट कलेक्टर समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।

याचिका में बच्चों को पर्याप्त इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। इसमें यह भी दावा किया गया कि करीब 400 बच्चों का इलाज ऐसे अस्पताल में चल रहा था जिसकी क्षमता सिर्फ 50 बेड की थी। प्रभावित इलाकों के हैंडपंपों से पीले रंग का पानी निकलने और कई महीनों से महिलाओं व बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिलने का दावा भी याचिका में किया गया है।

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पुणे में 28 वर्षीय MPSC अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर एक अभ्यर्थी को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।