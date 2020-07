‘भाभी जी ब्रांड’ पापड़ लॉन्च कर बोले केंद्रीय मंत्री- इससे कोरोना वायरस से लड़ने में मिलेगी मदद; हुए ट्रोल

पूरे विश्व के साथ भारत में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत सरकार लगातार लोगों से संक्रमण पर गलत जानकारी न फैलाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार के एक मंत्री ही कोरोना को पापड़ से रोकने का दावा कर रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार में राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे भाभीजी ब्रांड के पापड़ का प्रचार करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक मौके पर मेघवाल कहते हैं कि यह पापड़ खाने से लोगों को कोरोनावायरस से लड़ने में मदद मिलेगी।

मेघवाल यहीं नहीं रुके। वीडियो में वे पापड़ के पैकेट पकड़कर कहते हैं- “आत्मनिर्भर भारत ब्रांड के तहत भाभीजी ब्रांड ने एक ऐसा पापड़ निकाला है, जिससे कोरोनावायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के जो साधन हैं, वो खाने के माध्यम से शरीर में जाएंगे और कोरोना से लड़ाई में यह पापड़ मददगार साबित होंगे। हम ब्रांड को शुभकामनाएं देते हैं।”

बता दें कि मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। फिलहाल वे जल संसाधन और नदी विकास और गंगा स्वच्छता के साथ संसदीय मामलों के राज्यमंत्री हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही लोगों के इस पर कमेंट आने शुरू हो गए।

Corona’s Antibody from Bhabhiji Papad ??

That’s great news

So Plz stop wasting time & money in making corona virus vaccine @WHO @ICMRDELHI @PMOIndia @BharatBiotech @SerumInstIndia @ZydusUniverse @UniofOxford

Listen china, we can fight with ur chinesevirus even with papad pic.twitter.com/IgdMyDadf6

— dr_strange (@drstrange_nmch) July 24, 2020