नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) को लेकर देश में बवाल जारी है। सियासी गलियारों में भी लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी इसी कड़ी में बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने CAA का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित करार दिया और कहा कि जिन्हें वंदे मातरम स्वीकार्य नहीं है, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

यह है सारंगी का पूरा बयानः केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम ऐसी व्यवस्था है कि जो अल्पसंख्यक पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, उन्हें अधिकार देने के लिए हमारी सरकार यह कानून लाई। यह तो देश विभाजन के पाप का प्रायश्चित है। इसके लिए तो मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। वो (विरोधी) क्यों बकवास करते हैं? उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है इसलिए ऐसी आग लगाते रहते हैं। जो देश में आग लगाते हैं उन्हें हम देशप्रेमी नहीं मानते हैं। जिन्हें देश की आजादी स्वीकार नहीं है, अखंडता स्वीकार नहीं है, वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।’ सारंगी का एक वीडियो भी सामने आया है।

