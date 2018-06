कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने उड़ाया किसानों का मजाक! बोले- मीडिया में आने के लिए कर रहे प्रदर्शन

देश में चल रहे किसान आंदोलन पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने बेहद चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में आने के लिए अनोखा काम करना ही पड़ता है। केंद्र में एनडीए सरकार के चार साल पूरा होने के अवसर पर पटना में राधामोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत की। इस दौरान उनसे किसान आंदोलन से संबंधित सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसान मीडिया में आने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘मीडिया में आने के लिए कुछ अनोखे काम करने पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ तो अनोखे काम कर रहे होंगे। देश में 14 करोड़ किसान हैं, तो किसी भी संगठन में हजार-पांच सौ, दो हजार किसानों का होना स्वाभाविक है और मीडिया में आने के लिए अनोखा काम तो करना ही पड़ता है।’ इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के लिए जितना काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है।

Agriculture minister mocks farmers who are on strike, says they are protesting to gain media's attention #ITVideo

For more videos: https://t.co/NounxnP7mg pic.twitter.com/97X4jTBJNw

— India Today (@IndiaToday) June 2, 2018