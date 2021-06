आजाद भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार मिल्खा सिंह यह दुनिया छोड़ असीम उड़ान पर निकल चुके हैं। फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर धावक 91 बरस के थे और कोरोना से एक महीने तक जूझने के बाद शुक्रवार देर रात नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार (19 जून, 2021) शाम पांच बजे किया जाएगा। मिल्खा के देहांत के बाद न केवल खेल जगत बल्कि अन्य क्षेत्र के खास से आम लोग तक स्तब्ध हैं। इसी बीच, माइक्रो ब्लॉगिंग टि्वटर पर उन्हें भारत रत्न (मरणोपरांत) दिए जाने की मांग उठी।

कारोबारी सुहेल सेठ ने कहा, “प्रिय प्रधानमंत्री, मिल्खा सिंह ने खिलाड़ी बनने के लिए हर मुश्किल को पार किया। अरबों भारतीयों के वह प्रेरणास्रोत रहे। सिंह और उनका परिवार भारत के प्रतीक हैं। मिल्खा सिंह भारत रत्न पाने के हकदार थे, क्योंकि वह वास्तव में (देश के रत्न) थे।” @MalvarKumar के हैंडल से कहा गया, “मैं थोड़ी अलग मांग रखूंगा…भारत रत्न मिल्खा सिंह का हकदार है! वह मेजर ध्यानचंद समेत देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे।”

It’s sad, that in our country we think deeply of people only when they have passed on. There is no question that more than most, Milkha Singh deserves the Bharat Ratna. Please retweet. And let’s begin a movement. @KirenRijiju @narendramodi #BharatRatnaMilkhaSingh

