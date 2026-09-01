सितंबर की शुरुआत मुंबई के लोगों के लिए महंगाई का नया झटका लेकर आई है। मंगलवार यानी 1 सितंबर से मुंबई में दूध के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही 5 किलो वाले FTL नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) भी महंगा हो गया है।

मुंबई में 9 रुपये महंगा हुआ दूध

बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (BMPA) ने मुंबई में डेयरी और स्थानीय फार्म से आने वाले दूध के थोक भाव में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दूध की कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

इस बढ़ोतरी का सीधा असर दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। खासतौर पर त्योहारों के सीजन से ठीक पहले दूध के दाम बढ़ने से घरों का मासिक बजट प्रभावित होने की आशंका है।

BMPA के मुताबिक, पशुओं के चारे और मवेशियों के रखरखाव की बढ़ती लागत की वजह से दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीधे फार्म से सप्लाई होने वाले दूध की खुदरा कीमत 110 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।

पहले भी बढ़ चुके हैं दूध के दाम

मुंबई में दूध की कीमतों में यह हालिया बढ़ोतरी है लेकिन इससे पहले भी उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ा है। इसी महीने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सहकारी दूध यूनियन गोकुल ने भैंस के दूध की खुदरा कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई और पुणे में गोकुल के भैंस के दूध की कीमत 78 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। गोकुल ने कीमत बढ़ाने की वजह किसानों को दूध खरीदने के लिए दी जाने वाली बढ़ी हुई कीमत को बताया था।

5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़े

दूध के साथ 5 किलो वाले FTL नॉन-डोमेस्टिक LPG रिफिल की कीमत में भी 2 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत 762 रुपये से बढ़कर 764 रुपये हो गई है।

हालांकि यह बढ़ोतरी सिर्फ 0.26 फीसदी है लेकिन छोटे कारोबारियों और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए इसका असर पड़ सकता है जो इस तरह के छोटे LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।

हवाई ईंधन भी हुआ महंगा

एविएशन सेक्टर में भी 1 सितंबर से लागत बढ़ गई है। IOCL सूत्रों के मुताबिक, घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमत 6.28 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इससे एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ सकती है और आगे चलकर इसका असर हवाई किरायों पर भी देखने को मिल सकता है।

सितंबर की शुरुआत में दूध, LPG, सीएनजी और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव अलग-अलग तरह से लोगों को प्रभावित कर सकता है। दूध की बढ़ी कीमत का असर सीधे रोजमर्रा के घरेलू खर्च पर पड़ेगा जबकि LPG की बढ़ी कीमत छोटे कारोबारियों पर असर डाल सकती है। ATF महंगा होने से विमानन कंपनियों की लागत बढ़ने की संभावना है। यानी महीने की शुरुआत में ही जरूरी सामान से लेकर सफर तक, महंगाई का असर कई स्तरों पर दिखाई देने लगा है।

महंगाई की दोहरी मार, मुंबई में बढ़े सीएनजी-पीएनजी के दाम

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों पर 1 सितंबर को महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। महानगर गैस लिमिटेज यानी MGAL और मुंबई महानगर क्षेत्र MR ने भी CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए सीएनजी की कीमतें 2 रुपये और पीएनजी की कीमतें 1 रुपये प्रतिकिलो बढ़ा दी हैं।