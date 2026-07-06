Manipur News: मणिपुर के उखरुल जिले में नुंगशांग कोंग के पास घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवानों की मौत हो गई है। इस दौरान हुई जबरदस्त गोलीबारी और कई धमाकों से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, जब जवान 40 असम राइफल्स की शांगशाक बटालियन के हेडक्वार्टर लौट रहे थे।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, उखरुल जिला हेडक्वार्टर से लगभग 17 किलोमीटर दूर इस इलाके में करीब दो घंटे तक गोलीबारी और लगातार धमाके होते रहे। गोलीबारी तेज होने पर पास के धान के खेतों में काम कर रहे किसान जान बचाकर भाग निकले। घात लगाकर किए गए हमले में बलवंत सिंह और हवलदार सीएम सिंह की मौत हो गई। ये दोनों जवान सांगशक पोस्ट से थे।

राज्य के गृह मंत्री ने हमले की निंदा की

राज्य के गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की निंदा की और कहा कि ऐसी घटना से राज्य में शांति और भाईचारा बिगड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में मंत्री ने कहा, “उखरुल के नुंगशांग कोंग में 40 असम राइफल्स के काफिले पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हमले से मैं बहुत दुखी हूं।” उन्होंने भरोसा जताया कि सिक्योरिटी फोर्स हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

जवानों की मौत से बहुत दुखी- राज्यपाल

मणिपुर के राज्यपाल ने हमले की निंदा की। मणिपुर के लोकभवन ने पोस्ट कर लिखा, “मणिपुर के राज्य आज उखरुल में घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो बहादुर जवानों की दुखद मौत से बहुत दुखी हैं। राज्यपाल हिंसा की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे समाज में ऐसे हमलों के लिए कोई जगह नहीं है और ये हमले शांति और सुरक्षा बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते।”

लोकभवन ने आगे लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख की इस घड़ी में हिम्मत और हौसला मिले। वह इस घटना में घायल हुए सभी लोगों के लिए ताकत, सहनशक्ति और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं।”

तीन साल पहले जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षाबल मणिपुर के बाहरी और कमजोर इलाकों में सर्च ऑपरेशन और इलाके में दबदबा बना रहे हैं। मई 2023 से मैतई और कुकी-जो ग्रुप के बीच जातीय संघर्ष में 260 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

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मणिपुर के इंफाल में 2023 में हुई हिंसा में जोमी विधायक वुंगजागिन वाल्टे घायल हो गए थे। इस साल फरवरी में उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह शनिवार को विधायक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि वे अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक के साथ उस वक्त मौजूद नहीं थे। सीएम ने कहा कि अक्सर सोचते हैं कि अगर वे वहां होते, तो यह दुखद घटना टल सकती थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…