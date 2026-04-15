TCS Nashik case: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कंपनी ऑफिस में धर्म परिवर्तन, यौन शोषण केस की पुलिस जांच में सामने आया है कि एक संगठित नेटवर्क नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था। इस केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी कोर्ट में पेश किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि यह मामला भारत में एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “टीसीएस नासिक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां और 1 फरार आरोपी के साथ, जबरदस्ती और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप एक क्लासिक ग्रूमिंग गैंग मामले की याद दिलाते हैं, जो भारत के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। नासिक पुलिस एसआईटी गहन और त्वरित जांच कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।”

मामले में निदा खान भी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने निदा खान को भी गिरफ्तार किया है। वह टीसीएस बीपीओ सेंटर में मैनेजर के पद पर थी। पीड़ितों का दावा है कि उन्होंने कार्यालय परिसर के भीतर होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में निदा खान को कुल 78 ईमेल भेजे थे। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर इन शिकायतों में से किसी एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उन्हें स्वीकार किया।

उन्होंने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करने से रोका, जिससे वे प्रभावी रूप से न्याय पाने से वंचित रह गईं। कुछ पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जब भी उन्होंने निदा खान से शिकायत की, तो उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए जवाब दिया, “ऐसी बातें हर कंपनी में होती हैं।”

क्या है पूरा मामला

यह मामला 2022 से शुरू होता है, जब कथित उत्पीड़न की पहली घटनाएं सामने आईं। पिछले कुछ सालों में कई कर्मचारियों को इसी तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अंदरूनी तौर पर शिकायत की। हालांकि, पीड़ितों के अनुसार, इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निर्णायक मोड़ मार्च 2026 के अंत में आया, जब नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। इससे जांच शुरू हुई और अन्य पीड़ितों को भी आगे आने का प्रोत्साहन मिला। अप्रैल 2026 की शुरुआत तक शिकायतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद नौ एफआईआर दर्ज की गईं और बाद में गिरफ्तारियां हुईं।

अमरावती पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि यह लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। जिनमें ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो नाबालिग के हैं। पुलिस ने सोमवार इस बात की जानकारी दी थी। पढ़ें पूरी खबर…