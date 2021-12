भारतीय वायु सेना का MIG-21 विमान राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की हादसे में मौत हो गई है। जैसलमेर पुलिस का कहना है कि विमान क्रैश होने की घटना शुक्रवार देर शाम को हुई। हादसे का पता चलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गईं। वायु सेना को इसकी इत्तला दे दी गई है।

भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के अनुसार- शुक्रवार रात लगभग साढ़े आठ बजे भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के अनुसार, यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। पायलट की मौत पर वायु सेना ने गहरा शोक जताया है।

वहीं जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने विमान दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़ाकू विमान सम के रेतीले धोरों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उनका कहना है कि विमान सुदासरी के निकट रेतीले टीलों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पुलिस को रात लगभग साढ़े आठ बजे इस दुर्घटना की जानकारी मिली। उसके बाद तुरंत ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया था।

This evening, around 8:30 pm, a MiG-21 aircraft of IAF met with a flying accident in the western sector during a training sortie. Further details are awaited.

An inquiry is being ordered.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 24, 2021