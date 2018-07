हिमाचल प्रदेश में बुधवार (18 जुलाई) को एक विमान दुर्घटना हो गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कांगड़ा जिले में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का मिग-21 विमान क्रैश हुआ। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। इस विमान ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी। दोपहर डेढ़ बजे के आसपास यह कांगड़ा के जवाली क्षेत्र स्थित पट्टा जटियां गांव में क्रैश हो गया।

कांगड़ा एसपी संतोष पटियाल ने मीडिया को बताया, ”मिग-21 से पंजाब के पठानकोट से उड़ान भरी थी और बाद में सिस्‍टम से उसका संपर्क टूट गया। पुलिस मौके पर मौजूद है। आग बुझा दी गई है पर मलबा हर जगह फैला है।”

इसी साल एक और उड्डयन हादसे में, मुंबई में एक छोटा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में चार क्रू के सदस्‍य और एक पदयात्री शामिल था। यह विमान की रिपेयरिंग के बाद पहली टेस्‍ट उड़ान थी।

#SpotVisuals: MiG-21 Indian aircraft coming from Punjab's Pathankot has crashed in Patta Jattiyan in Jawali subdivision of Himachal Pradesh's Kangra district. Pilot is missing pic.twitter.com/C9Ih9Q0hU2

— ANI (@ANI) July 18, 2018