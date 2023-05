MIG-21 एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने पर लगी रोक, लगातार हो रहे हादसों के बीच वायुसेना का बड़ा फैसला

भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला लेते हुए MIG-21 एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है, पूरे एक बेड़े पर ये रोक लगाई गई है। असल में कुछ दिन पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक मिग 21 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। उस मामले की तो अभी भी जांच जारी है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए वायुसेना ने मिग 21 के एक पूरे बेड़े की उड़ान पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। जानकारी दी गई है कि जब तक राजस्थान हादसे की विस्तृत जांच नहीं हो जाती, दुर्घटना का असल कारण पता नहीं चल जाता, उड़ान भरने पर रोक रहेगी। यहां ये समझना भी जरूरी है कि मिग 21 वायुसेना में पिछले पांच दशकों से सक्रिय है, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से इसे वायुसेना के बेड़े से बाहर करने की तैयारी हो रही है। वर्तमान में भी सिर्फ तीन मिग 21 स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं, उन्हें भी 2025 तक हटाया जा सकता है। अब ये फैसला उस समय लिया गया है जब लगातार कई मिग 21 हादसे का शिकार हो चुके हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 1960 के बाद से अब तक कुल 400 मिग 21 विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इनकी उड़ान पर रोक लगे। अब फैसला तो हुआ है, लेकिन कब तक के लिए, अभी स्पष्ट नहीं।

