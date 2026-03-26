Middle East Crisis: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में सरकार को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आईयूएमएल (IUML) के एक सांसद का समर्थन मिला है। IUML ने युद्ध से भारत पर पड़ने वाले असर और एलपीजी संकट के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।

IUML का यह रुख अहम है क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच विपक्षी दल लगातार सरकार की रणनीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा सांसद पीवी अब्दुल वहाब ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया। उन्होंने आगाह किया कि एलपीजी की कमी के मुद्दे पर पैनिक का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए और स्थिति से निपटने के सरकार के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए। पीवी अब्दुल वहाब ने उन मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना नहीं की, जिनको लेकर लगातार विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं।

IUML के सांसद ने क्या कहा?

पीवी अब्दुल वहाब ने कहा, “ऊर्जा संकट एक ऐसा मुद्दा है जिससे निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। घबराने से कोई मदद नहीं मिलेगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें उस क्षेत्र (पश्चिम एशिया) में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की चिंता करनी होगी। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिससे उनके हितों को नुकसान पहुंचे। सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही रोजाना सभी हितधारकों से बात कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और उस पर अपनी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए यह सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पीवी वहाब ने कहा, “सरकार ने बताया कि जिसे हम एलपीजी संकट के रूप में देख रहे हैं, वह जमाखोरी (होर्डिंग) के कारण है। हमें बताया गया कि 60 दिनों का रिज़र्व स्टॉक मौजूद है और कोई संकट नहीं है।”

IUML के रुख से चौंक गया विपक्ष

आईयूएमएल के पीवी वहाब का सरकार का समर्थन करना केंद्र के लिए एक सुखद आश्चर्य था। एक विपक्षी नेता के अनुसार आईयूएमएल सांसद बैठक में चुप थे, और जब वह बोले तो उन्होंने कहा कि हमें घबराहट पैदा नहीं करनी चाहिए। हमारे लोग वहां हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़े। एक अन्य नेता ने कहा कि आईयूएमएल नेता के संबोधन में फिलिस्तीन मुद्दे का भी कोई जिक्र नहीं था। IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) का एक प्रमुख घटक है, जहां 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं।

विपक्ष ने कौन-कौन से मुद्दे उठाए

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की विदेश नीति के रुख की आलोचना की। इसमें ईरान पर अमेरिकी हमले पर सरकार की चुप्पी, फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के समय (टाइमिंग), और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा न किए जाने जैसे मुद्दे शामिल थे। सरकार ने एलपीजी संकट होने की बातों को खारिज किया। इस पर विपक्षी नेताओं ने ध्यान दिलाया कि सामरिक भंडार (स्ट्रेटेजिक रिज़र्व) एलपीजी के लिए नहीं है, और देश को अभी भी इसके आयात की आवश्यकता है।

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस बैठक को असंतोषजनक बताया क्योंकि सरकार ने दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा कराने की विपक्ष की प्राथमिक मांग को स्वीकार नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने तेल और गैस आपूर्ति मार्गों में व्यवधान से निपटने की देश की तैयारियों सहित प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है।

सरकार ने दिया विपक्ष के सभी सवालों का जवाब

इस मामले में सरकार से संबंधित एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने सभी चिंताओं का समाधान किया है। बैठक में छह मुस्लिम नेता मौजूद थे। इसमें असदुद्दीन ओवैसी अब्दुल वहाब, सरफराज अहमद, मियां अल्ताफ अहमद, जावेद अली खान और तारिक अनवर… और हमने उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया है। इस बैठक में ही सरकार ने विपक्ष को बताया है कि जमाखोरी हो रही है और घबराहट के कारण ओवरबुकिंग हो रही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि एलपीजी का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या 2009 में 14 करोड़ से बढ़कर अब 34 करोड़ हो गई है।

Petrol-Diesel Price Hike (Image Source: nayara energy)

Nayara Energy ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद वैश्विक तेल कीमतों में हाल ही में हुई भारी वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने के लिए की गई है। पढ़िए पूरी खबर…