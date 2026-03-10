गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की वैधानिक संस्थाएं किसी भी भारतीय या विदेशी नागरिक को देश छोड़ने से रोकने के लिए इमिग्रेशन ब्यूरो को सीधे अनुरोध जारी नहीं कर सकती हैं। MHA ने इसके लिए लुक आउट सर्कुलर (LOC) संबंधी दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे सभी अनुरोध कानून प्रवर्तन एजेंसी के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने पिछले महीने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे गए एक पत्र में कहा, “जब भी ऐसा कोई आदेश/अनुरोध प्राप्त होता है तो इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) तुरंत उस आदेश/अनुरोध को संबंधित निकायों को वापस भेज देगा। यह सूचित करते हुए कि वे निकाय सर्कुलर हटाने के लिए अधिकृत नहीं हैं और वे आदेश/अनुरोध को उन कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेज सकते हैं जो इसे हटाने के लिए अधिकृत हैं।”

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) या कोई अन्य न्यायाधिकरण जिसके पास आपराधिक क्षेत्राधिकार नहीं है को ऐसे वैधानिक निकायों में सूचीबद्ध किया गया है।

इमिग्रेशन अधिकारियों पर सख्ती

पहले के दिशानिर्देशों में इन निकायों को BoI से इस तरह के अनुरोध करने से नहीं रोका गया था। हालांकि, उनमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे अनुरोधों को सभी आवश्यक तथ्यों के साथ पुलिस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संज्ञान में लाया जाएगा। दिशानिर्देशों में कहा गया था, “संबंधित पुलिस अधीक्षक स्थिति का आकलन करने के बाद और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सर्कुलर जारी करने का अनुरोध करेंगे। आव्रजन/प्रवासन अधिकारी लुकआउट सर्कुलर के लिए अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त सूचना का सख्ती से पालन करेंगे।”

अधिकारियों को इन आदेशों का करना होगा पालन

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, सर्कुलर को हटाने/रद्द करने/निलंबित करने के संबंध में अदालत के आदेश की स्थिति में एजेंसी को अदालत से ऐसे आदेशों की जानकारी देने का अनुरोध करना चाहिए ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अगर इमिग्रेशन अधिकारियों को इस तरह के अदालती आदेश सीधे संबंधित व्यक्ति से, अदालत की रजिस्ट्री से या केंद्रीय सरकारी वकील से प्राप्त होते हैं तो उन्हें उचित कार्रवाई के लिए ईमेल द्वारा तुरंत संबंधित एजेंसी को सूचित करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा, “आदेश भेजने वाली एजेंसी को बिना देरी किए और सात दिन के भीतर जवाब देना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के प्रस्थान की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इमिग्रेशन ब्यूरो के सिस्टम में अदालत के आदेश के अनुसार अपडेटेड सर्कुलर दर्ज नहीं हो जाता।”

गृह मंत्रालय ने सर्कुलर का सामना कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए एजेंसियों के लिए नई समयसीमा भी निर्धारित की है। इसमें कहा गया है, “पता चलने पर एजेंसी को फोन, ईमेल या पोर्टल के माध्यम से तुरंत व्यक्ति को सूचित करना होगा। व्यक्ति अगर तीन घंटे के भीतर हिरासत में नहीं आता है तो इमिग्रेशन अधिकारी व्यक्ति को स्थानीय पुलिस को सौंप देंगे।

