MHA New Lockdown Guidelines, Home Ministry New Guidelines, Rules for Lockdown in Hindi: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। इस वायरस की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में किन्हें छूट मिलेगी और किसे नहीं? इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी शैक्षिक संस्थानों से लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद रहेगा। देशभर में रेलवे, मेट्रो, बसों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जगाज भी नहीं उड़ेंगे। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। किसानों को कुछ रियायतें भी दी है। साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। ये छूट 20 अप्रैल से दी जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक खाद-बीज की दुकानें खुलेंगी। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को भी राहत दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने खुले रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल, अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी।

बस, मेट्रो, हवाई जहाज सब बंद रहेंगे, मुंह ढकना अनिवार्य, गृह मंत्रालय ने जारी की डिटेल गाइडलाइंस

किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है। खाद-बीज और खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। बीमा कंपनियां जी बैंक के साथ काम करती हैं उन्हें भी छूट दी गई है।

Coronavirus in India LIVE Updates: यहां पढ़ें कोरोना वायरस से जुड़े सभी लाइव अपडेट…

वहीं दूध डेरी, पेट्रोल पंप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं ये सब खुले रहेंगे। मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को भी काम करने की अनुमति मिली है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखना होगा और दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। बस, रेल, मेट्रो, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

जानिये- किसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं और किसे लगाना ही चाहिए |इन तरीकों से संक्रमण से बचाएं | क्या गर्मी बढ़ते ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? । इन वेबसाइट और ऐप्स से पाएं कोरोना वायरस के सटीक आंकड़ों की जानकारी, दुनिया और भारत के हर राज्य की मिलेगी डिटेल । कोरोना संक्रमण के बीच सुर्खियों में आए तबलीगी जमात और मरकज की कैसे हुई शुरुआत, जान‍िए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।