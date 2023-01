MHA: हिजबुल संचालक आसिफ मकबूल डार आतंकी घोषित, गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई

Hizb ul Mujahideen operative, Dr Asif Maqbool Dar: गृह मंत्रालय ने हिजबुल मुजाहिदीन के संचालक डॉ. आसिफ मकबूल डार (Dr Asif Maqbool Dar) को आतंकी घोषित किया है।

MHA: हिजबुल संचालक आसिफ मकबूल डार आतंकी घोषित। (प्रतीकात्मक फोटो)

