मोदी कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार तक मेट्रो लिंक निर्माण को मंजूरी दे दी है। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार तक मेट्रो निर्माण के लिए 2,390 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नोएडा सेक्टर 51 से एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 8.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कुल पांच मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति चौक पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

News Alert! Cabinet approves Rs 2,390 crore metro rail link from Noida Sector 51 to Greater Noida Sector 4. pic.twitter.com/8iR4oHorjc — Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026

पीआईबी द्वारा दिखाए गए मैप के अनुसार, नोएडा सेक्टर 61, नोएडा सेक्टर – 70, नोएडा सेक्टर 122, नोएडा सेक्टर 123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार के नाम से मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। नोेएडा सेक्टर-61 पर एक्वा लाइन मेट्रो के यात्री दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए चेंज कर सकेंगे।

लंबे समय से की जा रही थी मेट्रो की मांग

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा और दिल्ली जाने वालों को हर दिन गौर चौक, पर्थला चौक और सेक्टर-122 वाले रास्ते पर लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में गौर चौक पर शुरू होने जा रहे अंडर पास से लोगों को इस जाम से कुछ सहूलियत मिलेगी। इसके बाद जब यहां भी यहां मेट्रो का संचालन शुरू होगा तो निश्चित ही लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए

इसके अलावा कैबिनेट ने रबी सीजन में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों के अनुकूल उपयोग के जरिए ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।